Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình: Công thức, thành phần, công dụng

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình là sản phẩm hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Tâm Bình. Hãy tìm hiểu thành phần, công dụng và cách dùng Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình trong bài viết dưới đây.

Thành phần của Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình là sự kết hợp độc đáo giữa tinh hoa Y học cổ truyền và tinh chất hiện đại đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng.

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình được xây dựng trên nền tảng bài thuốc cổ phương nổi tiếng Huyết phủ trục ứ thang có tác dụng hoạt huyết, hành khí, trục ứ giảm đau, điều trị tình trạng đau đầu, chóng mặt, ù tai, tuần hoàn kém.

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình ứng dụng bài thuốc cổ phương nổi tiếng Huyết phủ trục ứ thang.

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình có thêm thành phần: Thục địa, Đinh lăng giúp tăng hiệu quả vừa bổ huyết vừa bảo vệ tế bào thần kinh. Đồng thời, bổ sung thêm tinh chất lá Bạch quả và rễ cây Bơ gai Tây Ban Nha có hàm lượng hoạt chất cao. Trong đó, tinh chất lá Bạch quả (Ginkgo Biloba) có chiết xuất tỷ lệ 1:50 (100mg tinh chất Bạch quả tương đương với 5000mg lá Bạch quả), có tác dụng giúp tăng tuần hoàn não, cải thiện hiệu quả chức năng tiền đình và hỗ trợ tuần hoàn ngoại biên. Rễ cây Bơ gai nhập khẩu từ Tây Ban Nha chứa hàm lượng cao Sesquiterpenoids đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đau nửa đầu ở 68% bệnh nhân sau khi sử dụng, đặc biệt hiệu quả trong phòng ngừa và giảm đau mạn tính.

Công dụng của Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ giảm tình trạng đau đầu, chóng mặt, ù tai và cải thiện trí nhớ.

Cách dùng hiệu quả

Dùng cho người trên 18 tuổi có biểu hiện lưu thông máu kém, rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, đau đầu, chóng mặt, cần cải thiện trí nhớ.

Ngày uống 1–2 lần, mỗi lần 2 viên trước hoặc sau ăn 30 phút đến 1 giờ. Nên dùng vào buổi sáng và buổi trưa để phát huy hiệu quả tốt.

Chia sẻ của khách hàng sau khi sử dụng Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình

Chia sẻ về hiệu quả sử dụng Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình, bà Nguyễn Thị Lượt (sinh năm 1965 tại Nghĩa Hưng, Ninh Bình), người đã chung sống với rối loạn tiền đình nhiều năm cho biết: "Tôi bị thiếu máu lên não, rối loạn tiền đình nhiều năm, khó ngủ, nhiều khi trằn trọc đến đêm. Từ khi uống Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình giờ đã ngủ tốt hơn, 10h là ngủ được rồi, ngủ ngon, sâu giấc hơn mà đỡ hẳn chóng mặt, đau đầu".

Dùng Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình, bà Nguyễn Thị Lượt cải thiện tình trạng chóng mặt, đau đầu.

Cũng từng ám ảnh với cảm giác “đầu óc quay cuồng, nhà nghiêng ngả, nôn không ngồi dậy được”, bà Trịnh Thị Hà (sinh năm 1963 tại Phương Liệt, Hà Nội) sau thời gian dùng sản phẩm cũng cải thiện rõ rệt: “Tôi thấy người tỉnh táo hơn, mấy hôm nay thời tiết thất thường nhưng đầu óc vẫn bình thường, không hoa mắt, ngủ dậy thấy rất thoải mái”. Tương tự, anh Hoàng Ngọc Thuấn (sinh năm1980 tại Hoà Hưng, TP HCM) cũng nhận thấy hiệu quả: “Ngày xưa tôi hay bị đau đầu, buổi chiều thì bị hoa mắt, giờ uống Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình thì thấy đỡ đau đầu và không bị hoa mắt nữa rồi”.

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình có tốt không? Điều gì tạo nên sự khác biệt?

Tác động đa cơ chế

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tuần hoàn não, Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình còn được đánh giá cao nhờ cơ chế tác động toàn diện: “Bổ huyết - Hoạt huyết - Bảo vệ thần kinh”. Đây là điểm khác biệt lớn, bởi đa số sản phẩm hiện nay trên thị trường chỉ tập trung vào một khía cạnh hoạt huyết đơn thuần.

Sự vượt trội của sản phẩm còn đến từ công thức kết hợp thảo dược cổ truyền với các tinh chất được chiết xuất theo công nghệ hiện đại chuẩn hóa từ Mỹ và Châu Âu giúp giữ trọn tinh hoa dược liệu, mang lại tác dụng nhanh, đảm bảo an toàn, phù hợp sử dụng lâu dài.

Quy trình sản xuất chuẩn quốc tế

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền, đảm bảo độ ổn định, an toàn cho người sử dụng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc.

Thương hiệu 15 năm uy tín

TPBVSK Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Thương hiệu gắn liền với các sản phẩm quốc dân như Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình,... nổi tiếng với slogan quen thuộc: "Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”.

Trong bối cảnh thị trường đầy rẫy hàng trôi nổi, kém chất lượng, Tâm Bình vẫn khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng. Minh chứng rõ nét chính là danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026” vừa được trao tặng, là bảo chứng cho cam kết về chất lượng và sự an toàn trong từng sản phẩm của Tâm Bình.

Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình giá bao nhiêu?

TPBVSK Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình có giá bán lẻ là 165.000đ/hộp. Mỗi hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 10 viên, uống trong 10 ngày.

Với hệ thống phân phối rộng khắp và mức giá hợp lý, Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình chính là lựa chọn vừa hiệu quả, vừa kinh tế cho đa số người tiêu dùng Việt.

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Nguyễn Quỳnh (CTV NL)