Kiểm soát lây nhiễm tại bệnh viện trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm gia tăng

Trước diễn biến gia tăng của các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang siết chặt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Phân loại, xử lý các loại rác thải, kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ đến khám và điều trị các bệnh lý đường hô hấp, tay chân miệng, sốt virus, thủy đậu có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhi, bệnh viện triển khai nghiêm các biện pháp sàng lọc, phân luồng ngay từ khu vực tiếp đón. Các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm được hướng dẫn khám tại khu vực riêng.

Bệnh viện đã tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc cao, bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí thuận tiện; thực hiện nghiêm việc phân loại, xử lý rác thải lây nhiễm và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Trẻ em là nhóm đối tượng có sức đề kháng còn hạn chế, dễ mắc và lây lan các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, bệnh viện yêu cầu tất cả các khoa, phòng thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn; tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh tay và giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để kịp thời cách ly, điều trị”.

Y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hoá thực hiện nghiêm việc sử dụng bảo hộ và sát khuẩn khi khám, chăm sóc bệnh nhân.

Là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của tỉnh trong lĩnh vực điều trị bệnh lao và bệnh phổi, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp khiến việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn luôn được bệnh viện đặt lên hàng đầu.

Hiện nay, 100% nhân viên y tế của bệnh viện được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. Các khoa, phòng duy trì nghiêm việc sử dụng khẩu trang, găng tay trong quá trình khám, điều trị và chăm sóc người bệnh. Công tác vệ sinh buồng bệnh, hành lang, phòng thủ thuật được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Điều dưỡng CKI Hoàng Văn Thụ, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho biết bệnh viện đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 280m3/ngày đêm, bảo đảm xử lý triệt để nước thải y tế trước khi xả ra môi trường.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, thực hiện quy định của Bộ Y tế, các bệnh viện trên địa bàn đều đã thành lập mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, qua đó đánh giá mức độ an toàn và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: “Các cơ sở y tế cần tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, chủ động giám sát dịch bệnh, không chủ quan trước các nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm. Người dân khi đến bệnh viện cần đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng”.

Thuỳ Dung