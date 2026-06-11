Khởi động Hành trình Đỏ toàn quốc: Đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu

Ngày 11/6, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Công ty Cổ phần VTVCorp và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh minh họa: Thu Hằng/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ năm 2026 cho biết đây chính là ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và trách nhiệm được lan tỏa, mang theo niềm tin của hàng triệu người hiến máu, thắp sáng hy vọng cho biết bao bệnh nhân đang chờ nguồn máu quý giá để giành lại sự sống.

Hành trình Đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Chương trình đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu (25.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính và 95.000 đơn vị máu tại các ngày hưởng ứng).

Đến thời điểm hiện tại, chương trình năm 2026 đã được tổ chức thành công tại 3 tỉnh, thành phố: Lai Châu, Thái Nguyên, Đồng Nai, tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu.

Ra đời từ năm 2013, Hành trình Đỏ là chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất, quy mô nhất và hiệu quả nhất được triển khai trên toàn quốc.

Sau 13 kỳ bền bỉ góp nhặt nguồn sống quý giá, Hành trình đỏ đã tổ chức được 3.525 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu. Quan trọng hơn, Hành trình đỏ còn tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả điều phối nguồn máu trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên tại chỗ, tạo nền tảng vững chắc để hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển bền vững.

Ngay trong ngày khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu.

Năm nay, Hành trình đỏ tại thành phố phấn đấu tiếp nhận trên 6.000 đơn vị máu; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về bệnh tan máu bẩm, vận động người dân hiến máu nhắc lại, khuyến khích hiến máu thể tích 350-450ml; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động hiến máu thông qua nền tảng đăng ký hiến máu trực tuyến và ứng dụng “Giọt máu vàng.”

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 14 năm qua, thành phố liên tục tham gia Hành trình Đỏ và đã tiếp nhận gần 80.000 đơn vị máu với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên và người dân thành phố.

Năm 2026, Thành phố vẫn tiếp tục hưởng ứng Hành trình Đỏ với Chương trình “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” như một thông điệp khẳng định truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiến giọt máu đào-Trao đời sự sống."

Nhân dịp Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân; tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu; tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu; tuyên dương 32 gia đình hiến máu; trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước Lễ khai mạc, Ban Tổ chức cùng các đại biểu và tình nguyện viên đã tổ chức dâng hoa, báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, hô vang khẩu hiệu Hành trình đỏ, diễu hành quanh khu vực Trung tâm thành phố.

Ngọn lửa thiêng được lấy từ Đền Tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Tao Đàn, Thành phố Hồ Chi Minh chính thức được thắp lên là biểu tượng cho sự khởi đầu của Hành trình Đỏ lần thứ 14./.

Theo TTXVN