Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao, cùng nhu cầu đi lại, giao lưu của người dân trong dịp hè tăng, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Trong bối cảnh một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi... có xu hướng gia tăng, ngành y tế Thanh Hóa cùng các địa phương đang tăng cường giám sát, chủ động các phương án ứng phó nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Hoằng Hóa kiểm tra vật tư phòng chống dịch.

Theo số liệu giám sát dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến tuần 22 toàn tỉnh ghi nhận 401 trường hợp mắc tay chân miệng, 129 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, 41 trường hợp mắc và nghi mắc sốt xuất huyết cùng 13 ca nghi mắc ho gà. Trong đó, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở trẻ nhỏ. Mặc dù chưa xuất hiện các ổ dịch lớn, song những con số này cho thấy nguy cơ dịch bệnh mùa hè vẫn hiện hữu, nhất là đối với trẻ em và các khu vực dân cư tập trung. Do đó, đòi hỏi sự chủ động từ ngành chức năng, các địa phương và ý thức phòng bệnh của mỗi người dân.

Không chờ dịch bệnh bùng phát mới triển khai các biện pháp ứng phó, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống từ sớm. Tại xã Hoằng Giang, công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè đang được triển khai bằng những việc làm cụ thể. Cán bộ y tế phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà. Trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các khuyến cáo về phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa hè được phát thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Cùng với đó, công tác giám sát dịch tễ tại cộng đồng được duy trì thường xuyên. Cán bộ y tế theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp với các nhà trường nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Nhờ chủ động các biện pháp phòng ngừa từ sớm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Từ những hoạt động tại cơ sở cho thấy công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè đang được triển khai chủ động ngay từ cộng đồng dân cư. Để nâng cao hiệu quả phòng dịch, Trung tâm Y tế Hoằng Hóa đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động năm 2026; đồng thời duy trì công tác giám sát dịch tễ, chuẩn bị nhân lực, thuốc, hóa chất và trang thiết bị, sẵn sàng phối hợp với các trạm y tế xã trong xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh.

Ông Lê Trọng Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hoằng Hóa, cho biết: “Trung tâm đã chủ động xây dựng phương án đáp ứng theo từng tình huống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư và nhân lực, đồng thời duy trì công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh phát sinh, không để dịch lây lan diện rộng. Đồng thời, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh”.

Từ thực tiễn công tác phòng dịch tại cơ sở cho thấy, chủ động từ sớm, từ cơ sở đang là cách làm được ngành y tế triển khai trên phạm vi toàn tỉnh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong mùa hè. Trong đó, ngành y tế đặc biệt chú trọng công tác giám sát các bệnh có nguy cơ gia tăng như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, các bệnh đường tiêu hóa và bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Bên cạnh việc tăng cường giám sát dịch tễ, các đơn vị y tế còn chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và phương án thu dung, điều trị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh. Đồng thời, công tác truyền thông phòng bệnh được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, hướng đến từng khu dân cư, trường học và nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Một trong những giải pháp được ngành y tế tập trung thực hiện là nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét đối với những trường hợp chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vắc-xin.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thời điểm này, nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm mùa hè, đặc biệt là sốt xuất huyết, đang hiện hữu. Vì vậy, ngành y tế đang tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch ngay từ ban đầu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng theo từng tình huống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả phòng, chống dịch không chỉ phụ thuộc vào ngành y tế mà rất cần sự chủ động tham gia của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng bệnh và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch”.

Khi những yếu tố thuận lợi cho dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, thì cùng với chủ động của ngành y tế và các địa phương, sự chung tay của mỗi người dân luôn đóng vai trò quan trọng. Bởi, sự chủ động phòng bệnh từ sớm, từ mỗi gia đình và khu dân cư không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, mà còn tạo nên “lá chắn” vững chắc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Thùy Linh