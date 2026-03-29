Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Theo Tổ chức Y tế thế giới, biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024.

Theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO đồng thời nhận định các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-y-te-thong-tin-ve-bien-the-moi-cua-virus-sars-cov-2-100260105084042291.htm

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngành y

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, trang thiết bị y tế đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, có nơi thiết bị hoạt động quá tải, có nơi lại chưa được khai...
