Bộ trưởng Mỹ dự báo giá dầu có thể đạt đỉnh trong vài tuần tới

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định giá dầu thế giới nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh “trong vài tuần tới”, khi lưu lượng tàu thuyền qua Strait of Hormuz chưa thể sớm được khôi phục.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 13/4 tại một diễn đàn kinh tế ở Washington, ông Wright cho hay: "Chúng ta sẽ thấy giá năng lượng lên cao và có lẽ đang tăng lên cho đến khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tăng lên đáng kể. Điều đó có thể sẽ khiến giá dầu đạt đỉnh điểm vào thời điểm đó. Có lẽ là trong vài tuần tới"

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu và xăng có thể duy trì ở mức cao cho đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, phản ánh những tác động kinh tế - chính trị từ các quyết sách gần đây.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, đã xuất hiện trường hợp tàu thương mại phải quay đầu khi các biện pháp kiểm soát eo biển Hormuz được triển khai, cho thấy mức độ ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng năng lượng.

Ông Fatih Birol người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế (IEA). Ảnh: AP.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), ông Fatih Birol cho biết, cơ quan này hy vọng sẽ không cần thêm các đợt xả kho dự trữ dầu, song vẫn sẵn sàng hành động nếu thị trường chịu cú sốc lớn hơn. Trước đó, IEA, gồm 32 quốc gia thành viên, đã thống nhất giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm ổn định thị trường. Mỹ cũng đã triển khai xả hơn 170 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược.

Ông Birol đánh giá các biện pháp xả dự trữ chỉ có tác dụng giảm áp lực ngắn hạn, trong khi yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài là đa dạng hóa nguồn cung. Ông cũng cảnh báo những gián đoạn hiện nay đang tạo ra tác động “đáng kể và mang tính toàn cầu”, ảnh hưởng nặng nề hơn tới các quốc gia nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các nền kinh tế thu nhập thấp.

Tính đến chiều 13.4 (giờ Mỹ), giá dầu tại Mỹ được giao dịch ở mức 98 USD/thùng sau khi chạm mức 100 USD/thùng trước đó.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.