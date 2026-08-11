Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vì sức khỏe Nhân dân

Nghiên cứu khoa học được Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nhiều đề tài, sáng kiến sau khi triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân.

Sau nhiều năm nghiên cứu, đề tài khoa học “Phân tích tình hình sử dụng và tác dụng không mong muốn của Vinorelbine trong hóa trị liệu cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa” của dược sĩ CKI Mai Văn Thắng, Phó trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế đã được ứng dụng thành công. Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả công tác dược lâm sàng, tăng cường phối hợp giữa dược sĩ và bác sĩ trong sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Nhờ đó, bệnh nhân được điều trị hiệu quả ngay tại tuyến tỉnh, giảm nhu cầu chuyển tuyến trung ương, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an sinh xã hội, với tổng giá trị lợi ích kinh tế từ việc áp dụng đề tài đạt hơn 800 triệu đồng/năm.

Xuất phát từ thực tiễn điều trị và mong muốn mang đến những giải pháp tối ưu cho người bệnh, bác sĩ Lê Xuân Chính, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có giá trị cao, được áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị tại bệnh viện. Trong đó, Đề tài “Nhận xét đặc điểm hình ảnh và kỹ thuật sinh thiết xuyên thành nốt đơn độc ở phổi ≤3cm dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa” đã được ban giám đốc bệnh viện đánh giá cao. Việc triển khai kỹ thuật này giúp bệnh nhân có khối u kích thước nhỏ nắm bắt được “thời điểm vàng” để chẩn đoán sớm, mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế và xã hội.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Xác định nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật là động lực then chốt để nâng cao chất lượng chuyên môn, hằng năm, ban chấp hành công đoàn bệnh viện chủ động cụ thể hóa các chương trình hành động, phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn liền với thực tiễn công tác tại từng khoa, phòng. Sự lan tỏa của các phong trào như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, chủ động nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ y khoa tiên tiến vào thực tiễn khám, chữa bệnh”.

Từ sức lan tỏa mạnh mẽ của các phong trào thi đua, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao. Tính từ năm 2023 đến nay, bệnh viện đã triển khai trên 250 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh và 2 đề tài cấp ngành, 6 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu vượt tuyến đã được đưa vào ứng dụng thường quy tại bệnh viện. Đặc biệt, hàng loạt kỹ thuật hiện đại lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Thanh Hóa như: điện quang can thiệp nút mạch điều trị xơ tiền liệt tuyến, phẫu thuật cắt gan, kỹ thuật xạ hình tưới máu gan, tưới máu phổi, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng, xét nghiệm sinh học phân tử... đã khẳng định bước tiến vượt bậc về năng lực chuyên môn của đơn vị.

Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ y học vào thực tiễn đã tạo động lực để Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn. Từ những đề tài, sáng kiến được triển khai hiệu quả, nhiều kỹ thuật mới đã được làm chủ, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Thanh Huê