Từ công sở ra địa bàn

Thay vì để người dân phải đi xa, cán bộ, công chức các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang chủ động mang dịch vụ công (DVC) đến tận thôn, bản, tổ dân phố. Với mô hình “DVC lưu động”, khoảng cách địa lý được rút ngắn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được thu hẹp, để sự hài lòng không còn là mục tiêu mà trở thành những giá trị hiện hữu trong đời sống.

Thành viên Tổ dịch vụ công lưu động phường Đông Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà văn hóa phố Hàm Hạ.

Đều đặn thứ 7 hàng tuần, Tổ DVC lưu động xã Trường Văn có mặt tại nhà văn hóa các thôn để tiếp nhận và hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trên những chiếc điện thoại thông minh, các thành viên tổ DVC lưu động tận tình hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ vào VNeID; nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, hướng dẫn nộp hồ sơ các lĩnh vực người dân có nhu cầu... Với người thành thạo công nghệ, đó là những thao tác không quá khó, nhưng với người lớn tuổi thì việc làm này còn khá mới mẻ.

Ông Nguyễn Văn Thơm, thôn Kim Sơn, xã Trường Văn, cho biết: “Sau sáp nhập xã, người dân băn khoăn vì phải đi xa hơn, việc giải quyết TTHC không được thuận tiện như trước. Nhưng từ khi xã bố trí cán bộ xuống thôn hỗ trợ thì chúng tôi thấy hài lòng hơn nhiều. Sự có mặt của cán bộ xã, thôn ngoài giờ hành chính giúp người dân vừa được giải quyết thủ tục nhanh hơn, vừa lan tỏa tinh thần gần dân, vì dân phục vụ”.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Văn, Lê Mạnh Hùng: “Thay vì để người dân đến cơ quan hành chính, chúng tôi chủ động đến với người dân để phục vụ tốt hơn. Đặc biệt, để mọi người dân đều được phục vụ, chúng tôi tổ chức luân phiên hằng tuần tại nhà văn hóa thôn, ưu tiên khu vực xa trung tâm xã để người dân đi lại đỡ vất vả. Định kỳ hằng tháng, chúng tôi tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm dựa trên số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết, mức độ hài lòng, tính hiệu quả của hình thức lưu động so với phương thức truyền thống để điều chỉnh nội dung, hình thức cho phù hợp với thực tiễn”.

Không chỉ làm vào ngày nghỉ, những ngày thứ trong tuần, Tổ DVC lưu động phường Đông Sơn vẫn sắp xếp thời gian về nhà văn hóa các phố hỗ trợ người dân thực hiện TTHC. Mới đây, tại nhà văn hóa phố Hàm Hạ, người dân có mặt rất đông để được hỗ trợ đăng ký tài khoản VNeID, kích hoạt định danh điện tử, đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công, tra cứu kết quả giải quyết... Những cuộc trao đổi cởi mở, những nụ cười hài lòng sau khi hoàn tất thủ tục đã tạo sự gần gũi, thân thiện giữa cán bộ, công chức với người dân.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn, Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Với nhiều người dân, việc sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện TTHC vẫn còn xa lạ. Nếu chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà thiếu hướng dẫn trực tiếp, việc thay đổi thói quen từ giải quyết thủ tục trực tiếp sang trực tuyến vẫn khó thành hiện thực. Vì thế, sự hỗ trợ trực tiếp của tổ DVC lưu động giúp người dân thành thạo hơn trong thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Với khẩu hiệu “DVC lưu động - chính quyền đến gần dân, phục vụ tận nơi, chuyển đổi số vì Nhân dân”, chúng tôi phấn đấu xây dựng mô hình “DVC lưu động thông minh” của phường Đông Sơn trở thành mô hình tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa”.

Việc đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ phía người dân. Ông Chu Tất Hùng, công dân tổ dân phố Hàm Hạ chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, không thành thạo công nghệ nên rất ngại khi phải đi làm thủ tục. Bây giờ được cán bộ về tận nhà văn hóa hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ, tôi thấy rất ý nghĩa”.

Để mọi người dân, đặc biệt là người yếu thế, người cao tuổi, người có công với cách mạng được hưởng thụ các DVC một cách tốt nhất, Tổ Công tác Đề án 06 đã giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai mô hình “DVC lưu động” rộng khắp toàn tỉnh. Từ “công sở” ra “địa bàn”, cách làm này không đơn thuần là thay đổi địa điểm hướng dẫn thực hiện TTHC, quan trọng hơn, đây là cách để chính quyền cơ sở từng bước hình thành kỹ năng số, giúp người dân tự tin tiếp cận các DVC mọi lúc mọi nơi. Những thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận hôm nay sẽ là nền tảng để người dân từng bước thích ứng với môi trường số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và minh bạch.

Bài và ảnh: Tố Phương