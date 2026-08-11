Đêm trắng Yên Khương

Chiều muộn trên vùng biên Yên Khương, mưa đầu mùa quất xiên qua những khoảng trời tối sẫm. Giữa trập trùng rừng núi, công trường Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương vẫn sáng ánh điện, trong huyên náo âm thanh của tiếng máy và cả sự gấp gáp, mau lẹ của người thợ công trình. Họ thay nhau vào ca, hướng quyết tâm về mốc thời gian đang được đếm ngược từng ngày: “Ngày 30/8”.

Quang cảnh công trình Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương vào ban đêm. Ảnh: Minh Hiếu

Chạy đua với mưa

Khoảng 20h, ngày 8/8, mưa vẫn chưa dứt. Trên công trường, ánh điện từ những khu nhà đang thi công hắt xuống mặt đất loang loáng nước. Trong thứ ánh sáng trắng lạnh ấy, những người thợ vẫn miệt mài với công việc của mình.

Người vận chuyển vật liệu, tốp trát hoàn thiện mảng áo tường, tốp lăn sơn, người cắt gạch ốp lát... Tốp này nghỉ, tốp thợ khác vào thay. Những bước chân vội vã trên nền đất ướt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thấm cả quyết tâm cho công trình về đích đúng hẹn cho năm học mới đang đến gần.

Từ hơn tháng nay, những cán bộ, kỹ sư của Phòng Điều hành dự án khu vực Lang Chánh, và cả lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa - đơn vị chủ đầu tư cũng đã liên tục bám trụ tại chân công trình để kịp thời nắm bắt, đôn đốc nhà thầu tập trung thi công. Họ đã thống nhất kế hoạch tiến độ công việc theo từng ngày, từng buổi, từng ca, chạy đua với thời gian cho công trình về đích đúng hẹn.

Nhưng thời tiết bất lợi, mưa to liên tục nhiều ngày, khiến việc thi công gặp không ít khó khăn. Buộc nhà thầu phải nghiên cứu phương án, tổ chức thi công. Có những hạng mục phải tìm cách căng bạt che chắn, có phần việc ngoài trời phải tranh thủ từng khoảng thời gian mưa ngớt.

Anh Lương Văn Toàn, 35 tuổi, thợ xây lành nghề ở bản Bôn, xã Yên Khương, tham gia xây dựng công trình từ đầu tháng 7, nhiều ngày nay đã liên tục bám công trường. Ở đây, anh được phân công làm ca đêm, từ 7h tối, cho đến chừng 23h nghỉ giải lao, rồi tiếp tục công việc cho đến 5h sáng hôm sau. Anh nói: “Không chỉ có tinh thần khẩn trương mà tôi còn chăm chú nhất với công việc để công trình có chất lượng tốt nhất. Vì con tôi cũng sẽ được học dưới ngôi trường này”.

Với những người thợ như anh Toàn, chẳng còn bao lâu nữa, ngôi trường sẽ hoàn thành ngay trên mảnh đất quê hương. Những bức tường, phòng học, nhà nội trú... do họ góp sức xây lên rồi sẽ có nụ cười học sinh với nơi ăn, chốn ở khang trang, sạch đẹp, gói tròn ước mơ của bao đứa trẻ vùng biên Yên Khương vốn nhiều gian khó. Có lẽ vì thế, giữa đêm mưa, đôi bàn tay của họ càng thêm vội vã.

Từ ngày 5/8, nhà thầu thi công là Tổng Công ty CP Công trình Viettel đã phải huy động thêm gần 100 người từ các công trình khác lên Yên Khương chi viện. Nâng tổng số cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động hiện có trên công trường lên số hơn 300 người chia ca, kíp, gấp gáp thi công liên tục xuyên đêm ngày.

Ở đây, công nhân, người lao động làm ca ban ngày phải có mặt tại công trường từ 5h sáng. Họ miệt mài làm việc và kết thúc vào đến khoảng 15h, thời điểm trời thường bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Khi họ nghỉ ngơi thì tốp thợ khác lại khoác áo vào công trình, dưới trời mưa, họ hoàn thiện các hạng mục phía trong những căn phòng đã hoàn thành xây thô.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công liên tục có mặt tại công trường để chỉ huy thi công. (Ảnh Minh Hiếu)

Cho đến 19h, các mũi thi công ca tối bắt đầu vào việc. Họ làm xuyên đêm cho đến 6h sáng hôm sau. Một vòng quay mới lại bắt đầu. Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Trên công trường là một cuộc chạy đua bứt tốc để đưa công trình về đích đúng hẹn, cho năm học mới trên vùng biên được bắt đầu.

Ông Lê Tuấn Đạt, Phó Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa, Tổng Công ty CP Công trình Viettel, khẳng định: “Đơn vị đã tổ chức thành nhiều mũi công nhân, chia ca và che chắn các hạng mục phía bên ngoài, bảo đảm thi công liên tục các hạng mục công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành cơ bản công trình vào ngày 15/8”.

Phía trước là năm học mới

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương được đầu tư từ Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Công trình sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục nhà hiệu bộ, nhà nội trú, bán trú, nhà lớp học..., đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú, bán trú cho trên 900 học sinh trên địa bàn và nhu cầu nhà công vụ của giáo viên.

Đó không chỉ là trường học chữ, còn là nơi các em ăn, ở, sinh hoạt và nuôi dưỡng ước mơ về tương lai tươi sáng. Phía sau những con số về khối lượng xây dựng, tiến độ hay phần trăm hoàn thành là một câu chuyện khác: Chuyện về sự chờ đợi của những đứa trẻ vùng biên.

Công nhân, người lao động thi công các hạng mục, phần việc phía trong những căn phòng đã hoàn thiện phần thô. (Ảnh Minh Hiếu)

Như lời bộc bạch của một cháu nhỏ ở bản Tứ Chiềng mà tôi gặp, cháu Vi Thanh Duyên: “Bố mẹ đi làm ăn xa, lâu nay ông bà nội nuôi dưỡng anh em cháu rất vất vả. Thường ngày vào những chiều không mưa, cháu vẫn đạp xe hơn 3 cây số, theo các bạn đến trường xem không khí thi công và mong chờ ngôi trường hoàn thành. Năm học mới này, cháu sẽ được ở nội trú học tập, ông bà nội sẽ vơi phần vất vả”.

Bởi vậy, câu chuyện hoàn thành ngôi trường theo kế hoạch, không những là mệnh lệnh hành chính, mà còn là mệnh lệnh, tiếng nói từ trái tim. Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, chia sẻ: “Ngày 6/8, nhà thầu đã ký cam kết với chủ đầu tư tổ chức thi công 3 ca trong ngày, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch. Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành công trình, phục vụ năm học mới đang đến gần”.

Trên công trường, mỗi ngày trôi qua càng thêm khác với những phần việc, hạng mục mới lại được hoàn thiện. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đến ngày 9/8, dự án đã hoàn thành gần 90% khối lượng công trình. Các khu nhà cơ bản hoàn thành phần xây thô. Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại và lắp đặt thiết bị bên trong. Cùng lúc, đơn vị thi công nội thất cũng gấp rút vận chuyển vật liệu, vật tư và trang thiết bị đến chân công trình chuẩn bị lắp đặt...

Đêm ở Yên Khương những ngày tháng 8 không còn là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, mà là một ca làm việc khác. Một cuộc chạy, một đêm trắng khác.

Gần sáng, mưa đã nhẹ hơn. Một tốp công nhân vừa kết thúc ca đêm, lặng lẽ thu dọn dụng cụ. Một tốp khác bắt đầu bước vào công trường...

Vài ngày nữa, khi tiếng trống trường vang lên giữa núi rừng Yên Khương, nơi này sẽ khác. Những đôi chân nhỏ chạy tung tăng trên sân trường với nụ cười rạng rỡ cùng ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng. Có lẽ sẽ chẳng mấy ai còn nhớ những người thợ đã từng làm việc dưới đêm mưa tháng 8. Nhưng ánh đèn công trường trong những ca làm việc xuyên đêm và những giọt mồ hôi hòa cùng nước mưa của người thợ công trình đã góp phần để ngôi trường kịp sáng đèn trước thềm năm học mới.

Rồi những căn phòng từng sáng đèn suốt những đêm tháng 8 sẽ sáng theo một cách khác: Bằng ánh mắt trong trẻo, thơ ngây tuổi học trò...

Ghi chép của Đỗ Đức