Nguồn vốn chính sách tiếp sức người hoàn lương

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực. Nguồn vốn ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giúp người vay có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Thọ Phú.

Anh Nguyễn Ngọc N., thôn Ngọc Văn, xã Trường Văn là một trong những trường hợp sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, với mong muốn xây dựng lại cuộc sống, anh quyết tâm khôi phục nghề trồng cói truyền thống của gia đình. Thiếu vốn đầu tư là khó khăn lớn nhất đối với anh trong buổi đầu phát triển sản xuất. Được chính quyền địa phương, lực lượng công an và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn, anh N. được vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Từ nguồn vốn này, anh cải tạo diện tích trồng cói, đầu tư máy quay, máy se lõi cói để mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Anh N., chia sẻ: “Khoản vay không chỉ giúp tôi có vốn phát triển kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để tự tin làm lại cuộc đời. Tôi mong chính sách tiếp tục được mở rộng để có thêm nhiều người từng vấp ngã như tôi có cơ hội ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hòa nhập cộng đồng”.

Chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù đang được Phòng Giao dịch NHCSXH Nông Cống triển khai tại các xã: Nông Cống, Thắng Lợi, Trường Văn, Công Chính, Thăng Bình, Trung Chính, Tượng Lĩnh. Đến đầu tháng 8/2026, đơn vị đã giải ngân gần 2,7 tỷ đồng cho 29 khách hàng vay vốn chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh dịch vụ.

Chủ tịch UBND xã Trường Văn, Lê Ngọc Thắng, cho biết: “Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần cải thiện đời sống Nhân dân trên địa bàn xã. Riêng chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp nhiều người có việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ người vay phát triển kinh tế, tạo dựng sinh kế bền vững. Đến đầu tháng 8/2026, NHCSXH Thanh Hóa đã giải ngân 92,4 tỷ đồng cho 986 khách hàng vay vốn theo chương trình.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc rà soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời. Sau khi cho vay, các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn, đồng hành cùng người vay trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa, cho biết: “Chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù không chỉ là giải pháp hỗ trợ về tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng”.

Bài và ảnh: Lương Khánh