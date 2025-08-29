Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

Ngày 28/8, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Ukraine các tên lửa hành trình phóng từ trên không và nhiều thiết bị liên quan, với giá trị ước tính 825 triệu USD.

Thương vụ bao gồm 3.350 tên lửa tấn công tầm xa mở rộng (ERAM), kèm theo bộ dẫn đường GPS và hệ thống bảo vệ tác chiến điện tử với tầm bắn “hàng trăm km,” theo nhà sản xuất.

Ngoài ra, gói trang bị còn bao gồm thiết bị hỗ trợ, phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật.

Lầu Năm Góc cho biết Zone 5 Technologies và CoAspire sẽ là các nhà thầu chính cho số vũ khí trên.

Thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Ukraine được thực hiện theo chương trình Jump Start do Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan tài trợ, cùng với khoản hỗ trợ bổ sung từ chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 27/8, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức thông báo, trong năm ngoái, chính phủ nước này đã phê duyệt xuất khẩu vũ khí với tổng trị giá 12,83 tỷ euro (tương đương 14,99 tỷ USD), mức cao kỷ lục. Phần lớn trong số này là hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chiếm tới 64% tồng giá trị. Trong năm 2023, con số này là 12,13 tỷ euro./.

Theo TTXVN