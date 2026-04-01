Bình Điền đón nhận danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao lần thứ 22 liên tiếp: Khẳng định vững chắc vị thế “Bạn đồng hành của nhà nông”

Ngày 31/3, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), Lễ công bố và trao chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026” đã diễn ra trang trọng, đánh dấu chặng đường 30 năm của chương trình uy tín do người tiêu dùng bình chọn. Trong số 581 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ 22 liên tiếp đạt danh hiệu này - một minh chứng bền vững cho uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Toàn cảnh buổi Lễ công bố và trao chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026”

Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” không đơn thuần là sự tôn vinh, mà là kết quả của một quy trình khảo sát nghiêm ngặt, khách quan và độc lập. Năm 2026, chương trình ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn từ gần 22.000 người tiêu dùng và hơn 4.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc. Điều đó đồng nghĩa, mỗi doanh nghiệp được xướng tên đều đã vượt qua “thước đo niềm tin” khắt khe của thị trường.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền vinh dự đón nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 do người tiêu dùng bình chọn”.

Với Bình Điền, hành trình duy trì danh hiệu suốt hơn hai thập kỷ không chỉ là thành tích đáng tự hào, mà còn là sự khẳng định chắc chắn về niềm tin lâu dài của người nông dân đối với thương hiệu phân bón Đầu Trâu - thương hiệu đã trở nên quen thuộc và gắn bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, giảm phát thải và phát triển bền vững, Bình Điền đã chủ động đón đầu xu thế bằng chiến lược đổi mới toàn diện. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn canh tác, hướng tới tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp.

Các bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng, phân bón sinh học cùng giải pháp dinh dưỡng cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng và từng vùng sinh thái không chỉ giúp nông dân nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, mà còn góp phần cải tạo đất, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Song song với phát triển sản phẩm, Bình Điền còn tích cực mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và hệ thống khuyến nông để triển khai nhiều chương trình quy mô lớn như canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, canh tác giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa, hay canh tác cà phê thông minh. Những nỗ lực này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần định hình một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và có trách nhiệm.

Ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đón nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 do người tiêu dùng bình chọn” dành cho Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhấn mạnh: “Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao lần thứ 22 liên tiếp là sự ghi nhận khách quan và quý giá từ phía người tiêu dùng. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực và trách nhiệm để Bình Điền tiếp tục đổi mới, mang đến những sản phẩm chất lượng cùng giải pháp canh tác hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt.”

Có thể khẳng định, 22 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán: lấy chất lượng làm nền tảng, lấy nông dân làm trung tâm và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giữ vững niềm tin thị trường trong suốt hơn hai thập kỷ đã giúp Bình Điền khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành phân bón Việt Nam. Danh hiệu năm 2026, trong dấu mốc 30 năm của chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao, không chỉ là sự ghi nhận cho chặng đường đã qua, mà còn mở ra động lực mới để Bình Điền tiếp tục bứt phá, đồng hành cùng nông dân trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Ngọc Vân

