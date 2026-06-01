Tăng cường bảo đảm an toàn điện, chủ động phòng ngừa cháy nổ từ sớm, từ xa

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc bảo đảm an toàn trong sử dụng điện không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Chủ động công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện

Ngày 07/02/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã thành lập đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCCC trong sử dụng điện đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Công ty thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý các nguy cơ mất an toàn điện, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ do điện gây ra.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện dân dụng vẫn còn hiện hữu. Nhiều vụ cháy xảy ra trên phạm vi cả nước trong thời gian qua có nguyên nhân xuất phát từ chập điện, quá tải thiết bị điện hoặc hệ thống điện trong nhà ở không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, tại các khu dân cư đông đúc, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, cơ sở dịch vụ tập trung đông người, nguy cơ mất an toàn điện luôn ở mức cao nếu không được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trước yêu cầu đó, Sở Công Thương đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các kế hoạch, văn bản liên quan về công tác PCCC, CNCH và bảo đảm an toàn trong sử dụng điện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện an toàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn, kịp thời hướng dẫn người dân khắc phục các tồn tại trong hệ thống điện sinh hoạt.

Trọng tâm là xử lý dứt điểm các vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như chung cư, khu nhà ở thu nhập thấp, khu nhà trọ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người. Trong quá trình kiểm tra, ngành điện phải chỉ rõ những nội dung chưa bảo đảm an toàn, thống kê các hộ gia đình và cơ sở còn tồn tại vi phạm, đồng thời yêu cầu xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và mỗi người dân. Chỉ khi từng hộ gia đình nhận thức đầy đủ về nguy cơ cháy nổ từ điện và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa thì mới có thể giảm thiểu các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Song song với công tác kiểm tra, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng tiếp tục được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài. Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng; tập trung hướng dẫn các kỹ năng sử dụng điện an toàn, nhận biết nguy cơ quá tải, chập cháy điện và các biện pháp xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố. Đối tượng tuyên truyền trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền tại trường học cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành ý thức sử dụng điện an toàn ngay từ lứa tuổi học sinh.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp kiểm tra hiệu quả vận hành hệ thống điện của khách hàng.

Một nội dung mới đáng chú ý là việc thực hiện quy định về cung cấp thông tin hệ thống điện trong nhà ở, công trình khi ký kết hợp đồng mua bán điện. Theo quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP, khách hàng phải cung cấp rõ thông tin về hệ thống điện và nhu cầu sử dụng điện năng. Đây là cơ sở quan trọng để ngành điện đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống, đồng thời có giải pháp tư vấn phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Khi phát hiện dấu hiệu quá tải hoặc sử dụng điện không đúng thiết kế, các đơn vị điện lực phải kịp thời kiểm tra, đánh giá thực trạng và hướng dẫn khách hàng thực hiện các giải pháp khắc phục. Việc chủ động phòng ngừa từ sớm sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố, cháy nổ và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Tăng cường phối hợp góp phần giảm thiểu nguy cơ

Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ cung cấp danh sách các trạm biến áp và số điện thoại liên hệ của các đơn vị quản lý vận hành cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh.

Cùng với việc tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện tháo gỡ các tuyến cáp viễn thông không còn sử dụng nhằm giảm thiểu tình trạng dây dẫn chằng chịt trên các tuyến phố, khu dân cư, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và hạn chế nguy cơ cháy nổ phát sinh từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xử lý sự cố, theo đề nghị của Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ cung cấp danh sách các trạm biến áp và số điện thoại liên hệ của các đơn vị quản lý vận hành cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh. Việc chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động trong công tác chỉ huy, điều hành khi xảy ra cháy, nổ hoặc các sự cố liên quan đến điện. Bên cạnh đó, việc công khai các đầu mối liên hệ tại khu dân cư sẽ tạo điều kiện để người dân nhanh chóng thông báo khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn điện, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Trong thời đại chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác PCCC đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, Công ty Điện lực Thanh Hóa được yêu cầu thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH; thực hiện lắp đặt các thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC và CNCH theo đúng quy định của Chính phủ. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối thông tin trực tuyến sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành, đồng thời giúp phát hiện, xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Có thể khẳng định, bảo đảm an toàn điện gắn với phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Đối với ngành điện, đây không chỉ là trách nhiệm cung cấp điện ổn định, liên tục mà còn là trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an toàn xã hội. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang góp phần xây dựng môi trường sử dụng điện an toàn, văn minh, hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy nổ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguyễn Lương