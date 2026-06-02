Siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ, không vùng cấm, không ngoại lệ

Sáng 2/6, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30/5/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành có liên quan của tỉnh.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hành chính 1.616 vụ việc, khởi tố 44 vụ.

Các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công tác phối hợp liên ngành được tăng cường, số vụ phát hiện, xử lý, khởi tố hình sự tăng so với giai đoạn trước; trong đó nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý cả hành chính và hình sự theo quy định của pháp luật.

Công tác xử lý vi phạm trên môi trường số được tăng cường, bước đầu tạo hiệu ứng răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Một số địa phương đạt kết quả nổi bật trong công tác này, như: Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%; TP Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là những địa phương có quy mô xử lý lớn, phản ánh sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành Trương ương và địa phương đã nêu một số khó khăn trong quá trình đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, một số hành vi chưa được quy định cụ thể, rõ ràng; chế tài đối với một số tội danh còn chưa đủ sức răn đe. Sự phát triển nhanh của công nghệ số, thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến đặt ra nhiều thách thức đối với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, thay đổi nhanh, khó phát hiện; công tác xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm trên môi trường số, đặc biệt các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sau hơn 3 tuần triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã đạt được những kết quả bước đầu thực chất, đáng khích lệ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả ban đầu, đòi hỏi sự quyết tâm cao hơn nữa trong thời gian tới để tạo chuyển biến bền vững trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Phó Thủ tướng, việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) khởi xướng điều tra Việt Nam theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ vào ngày 30/5/2026, đã đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần “thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Các cơ quan chức năng phải chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm. Việc phân công nhiệm vụ cần được thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn, bảo đảm kết quả xử lý của năm 2026 phải tăng ít nhất 20% so với năm 2025; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao uy tín và hình ảnh quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

