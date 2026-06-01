Ghi nhận ngày đầu xăng E10 bán đại trà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 1/6, xăng E10 RON 95-III chính thức được bán đại trà, thay thế các loại xăng RON95 truyền thống. Ghi nhận trong ngày đầu triển khai tại Thanh Hóa cho thấy thị trường ổn định, người dân từng bước làm quen với loại nhiên liệu mới.

Khảo sát tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hoạt động mua bán diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng xáo trộn hay tâm lý lo ngại lớn từ phía người tiêu dùng. Giá bán lẻ xăng E10 được niêm yết ở mức 24.130 đồng/lít.

Tại cửa hàng xăng dầu số 7 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa), nhiều khách hàng đã sử dụng xăng E10 thời gian qua cho biết xe vẫn vận hành bình thường.

Anh Lê Văn Toán, phường Quảng Phú cho biết đã sử dụng xăng E10 từ tháng 5 đến nay. Theo anh, phương tiện không có sự khác biệt đáng kể so với trước.

Chiều 1/6, tại các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex Thanh Hóa, lượng phương tiện đến đổ xăng trong ngày đầu triển khai bán xăng E10 khá đông. Nhân viên bán hàng cho biết số khách hàng hỏi về xăng RON95 truyền thống đã giảm nhiều so với những ngày trước. Khi được giải thích về đặc tính và lợi ích của xăng E10, phần lớn người dân đều đồng thuận sử dụng.

Tuy nhiên, với một bộ phận người sử dụng ô tô, tâm lý thận trọng vẫn còn. Nhiều khách hàng chỉ đổ số lượng ít để theo dõi khả năng vận hành của phương tiện trước khi sử dụng lâu dài.

Một số khách hàng đi ô tô đầu tiên sử dụng xăng E10 chỉ đổ từ 200.000 - 300.000 đồng để theo dõi khả năng vận hành của phương tiện.

Anh Hoàng Quốc Huy, phường Hạc Thành cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng xăng E10. Trước đó, tôi vẫn ưu tiên lựa chọn xăng RON95-III và muốn có thêm thời gian để tìm hiểu trước khi hoàn toàn chuyển đổi".

Theo Sở Công Thương, từ ngày 1/6, toàn bộ 595 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã dừng kinh doanh xăng RON95 truyền thống. Đối với lượng hàng tồn kho tại một số đơn vị, việc xử lý sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì tại một số đơn vị có tính chất đặc thù.

Anh Nguyễn Văn Hiệu, Trạm Xăng dầu số 661 trên đường Lạc Long Quân, phường Hạc Thành cho biết, cửa hàng đã bắt đầu bán xăng E10 từ ngày 31/5. Trong những ngày đầu triển khai, khách hàng vẫn mua bán bình thường. Khi có thắc mắc, nhân viên đều giải thích cụ thể về chất lượng và khả năng sử dụng của loại nhiên liệu mới.

Được biết, để chuẩn bị cho việc chuyển đổi đồng bộ sang kinh doanh xăng E10, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối đã chủ động xây dựng phương án từ nhiều tuần trước.

Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi các kho đầu mối bảo đảm nguồn cung, đơn vị đã triển khai bán xăng E10 trên toàn hệ thống và hoàn thành chuyển đổi tại 86/86 cửa hàng trước ngày 20/5. Thực tế cho thấy sản lượng tiêu thụ xăng E10 sau chuyển đổi tăng so với thời điểm còn kinh doanh xăng RON95-III.

Theo ông Mai Thanh, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng, tính tương thích cũng như lợi ích môi trường của xăng E10. Đến nay, đơn vị chưa ghi nhận phản ánh nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu hay ảnh hưởng đến động cơ phương tiện sau khi sử dụng.

Còn theo đại diện PVOIL Thanh Hóa, ngoài niêm yết số điện thoại của lực lượng quản lý thị trường, tại các cửa hàng xăng của PVOIL được niêm yết hotline của công ty. Trong trường hợp người tiêu dùng có phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu hoặc ảnh hưởng tới động cơ phương tiện sau khi sử dụng xăng E10, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng như thực tiễn sử dụng tại nhiều quốc gia cho thấy xăng E10 không gây hỏng động cơ hay làm nóng máy bất thường nếu phương tiện được vận hành và bảo dưỡng đúng kỹ thuật.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng cần tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ, không để phương tiện ngừng hoạt động quá lâu và thường xuyên kiểm tra các bộ phận liên quan đến hệ thống nhiên liệu.

Bộ Công Thương hiện cũng đã ban hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.

