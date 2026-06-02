Các công ty cấp nước Bắc Trung bộ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Sáng 2/6, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, Câu lạc bộ các Công ty cấp nước Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ IV năm 2026, nhằm đánh giá kết quả hoạt động, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị thành viên.

Toàn cảnh hội nghị thường niên Câu lạc bộ các Công ty cấp nước Bắc Trung bộ lần thứ IV, năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên trong thời gian qua, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nước.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp cấp nước trong khu vực đã đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống cấp nước; nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp ứng dụng công nghệ trong tự động hóa vận hành, kiểm soát hóa chất nhằm tối ưu chi phí xử lý nước; chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị thành viên tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy liên kết vùng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành cấp nước Bắc Trung bộ.

Câu lạc bộ các Công ty cấp nước Bắc Trung bộ bao gồm các thành viên: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Công ty cổ phần cấp nước Huế, Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh, Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị và Công ty cổ phần DNP Hawaco. Thông qua các hoạt động thường niên, câu lạc bộ đã trở thành diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cấp nước trong khu vực.

Cẩm Tú