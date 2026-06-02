Gần 2 triệu thùng dầu thô Basrah (Iraq) cập cảng Nghi Sơn

Chiều 31/5, tàu chở dầu thô siêu lớn AGIOS FANOURIOS I vận chuyển gần 2 triệu thùng dầu thô Basrah Medium (Iraq) do Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thu xếp cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), đã cập cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) sau hành trình đi qua eo biển Hormuz.

Tàu VLCC AGIOS FANOURIOS I tại cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chịu tác động từ những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, việc bảo đảm nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với Việt Nam, nền kinh tế đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao cùng nhu cầu năng lượng ngày một lớn thì nguồn nguyên liệu đầu vào thông suốt không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến xăng dầu mà còn góp phần hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, vận tải và đời sống xã hội.

PVOIL có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dầu thô, sản phẩm dầu trên thị trường quốc tế. PVOIL giữ vai trò đầu mối quan trọng trong việc kết nối các nguồn dầu thô từ thị trường thế giới về Việt Nam, phục vụ hoạt động chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước. Lô hàng gần 2 triệu thùng dầu thô Iraq được PVOIL Singapore - PVOSN (đơn vị thành viên của PVOIL thực hiện hoạt động kinh doanh dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường quốc tế) cung cấp cho NSRP.

PVOSN chào mừng thủy thủy đoàn tàu AGIOS FANOURIOS I

Cùng các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam, PVOIL tham gia vào chuỗi giá trị năng lượng từ tìm kiếm, khai thác, chế biến dầu thô đến phân phối sản phẩm. Thông qua hệ sinh thái đồng bộ từ thượng nguồn đến hạ nguồn, Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Gần 2 triệu thùng dầu thô Iraq trên tàu AGIOS FANOURIOS I đi qua khu vực Trung Đông để cập cảng Nghi Sơn thành công không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Petrovietnam nói chung và PVOIL nói riêng trong việc giữ vững dòng chảy năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động.

Theo VGP