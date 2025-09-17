Bệnh da thường gặp khi chuyển mùa Hè sang Thu và cách phòng tránh

Khi thời tiết chuyển từ Hè sang Thu, độ ẩm không khí giảm, nhiệt độ mát mẻ hơn, gió hanh khô khiến làn da dễ bị mất cân bằng. Sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện môi trường thường tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện hoặc tái phát nhiều bệnh về da.

(Ảnh: Getty images)

Đây là khoảng thời gian cơ thể cần thích ứng với khí hậu thay đổi, đặc biệt là làn da - bộ phận nhạy cảm nhất và dễ bị tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, nó cũng là thời điểm nhiều bệnh lý về da trở nên phổ biến hoặc nặng hơn. Dưới đây là những bệnh da thường gặp.

1. Dị ứng da do thời tiết

Sự chuyển tiếp từ điều kiện khí hậu nóng bức sang mát mẻ thường đi kèm với sự biến đổi độ ẩm trong không khí, làm da mất đi độ cân bằng và trở nên khô ráp, dễ bị kích ứng. Hiện tượng này có thể dẫn đến các biểu hiện như ngứa ngáy, đỏ da, hoặc xuất hiện tổn thương dạng mẩn đỏ. Những triệu chứng này phổ biến hơn ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử bị dị ứng da.

2. Khô da và nứt nẻ

Vào mùa Thu, độ ẩm trong không khí giảm rõ rệt khiến làn da mất đi sự cân bằng độ ẩm tự nhiên. Điều này khiến da trở nên khô, dễ bong tróc, thậm chí trong một số trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng nứt nẻ, gây cảm giác đau và khó chịu.

3. Bệnh chàm (eczema)

Người từng mắc bệnh chàm hoặc có tiền sử bị chàm thường nhận thấy tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn trong giai đoạn giao mùa. Sự thay đổi độ ẩm làm da bị kích ứng, dẫn đến các vùng da đỏ, bong tróc, ngứa ngáy dữ dội, gây cảm giác khó chịu.

4. Mụn trứng cá

Sự biến đổi bất thường về thời tiết, kèm theo sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm, có thể dẫn đến rối loạn hoạt động của tuyến bã nhờn trên da. Khi lượng dầu thừa không được kiểm soát hiệu quả và kết hợp với các yếu tố như bụi bẩn cùng vi khuẩn từ môi trường, tình trạng mụn trứng cá có nguy cơ xuất hiện hoặc trở nên trầm trọng hơn đối với những người sở hữu làn da dầu.

5. Viêm da tiếp xúc

Viêm da tiếp xúc xảy ra khi làn da phản ứng với các chất kích ứng hoặc dị ứng từ môi trường, chẳng hạn như phấn hoa thường xuất hiện nhiều vào mùa Thu. Triệu chứng thường bao gồm da đỏ, sưng, hoặc nổi mụn nước tại khu vực tiếp xúc, gây khó chịu và cần được xử lý kịp thời.

6. Nổi mề đay

Ở những người có cơ địa nhạy cảm, thời điểm giao mùa dễ khiến cơ thể xảy ra phản ứng dị ứng, trong đó nổi mề đay là một vấn đề thường gặp. Tình trạng này là kết quả của việc hệ miễn dịch phản ứng với các tác nhân kích thích từ môi trường bên ngoài, gây ra các nốt sẩn đỏ trên da đi kèm cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

7. Vảy nến

Sự thay đổi thời tiết, đặc biệt là trạng thái hanh khô, kết hợp với yếu tố miễn dịch có thể khiến vảy nến bùng phát mạnh hơn. Bệnh thường biểu hiện qua các mảng da đỏ, dày sừng, phủ lớp vảy trắng, chủ yếu xuất hiện ở vùng khuỷu tay, đầu gối và da đầu.

8. Nấm da và lang ben

Thời điểm mùa Hè với khí hậu nóng ẩm và tình trạng tiết mồ hôi nhiều thường tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi nấm phát triển mạnh mẽ. Khi thời tiết chuyển sang mùa Thu, các bệnh lý như nấm da và lang ben thường có xu hướng kéo dài, gây ra nhiều phiền toái cho người mắc.

Biểu hiện thường thấy của bệnh bao gồm các mảng da thay đổi màu sắc, có thể là trắng, hồng hoặc nâu; kèm theo triệu chứng ngứa nhẹ và hiện tượng bong vảy mịn trên vùng da bị ảnh hưởng.

Để bảo vệ làn da trong thời điểm giao mùa này, việc chăm sóc đúng cách đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài việc duy trì thói quen dưỡng ẩm hàng ngày bằng các sản phẩm phù hợp với loại da của mình, bạn cũng nên lưu ý ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung nước và tránh tiếp xúc với các tác nhân có thể gây dị ứng.

Đặc biệt, nếu gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài, việc tìm kiếm lời khuyên từ bác sỹ da liễu là rất cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe làn da một cách tốt nhất./.

Cách phòng ngừa bệnh da khi giao mùa Hè sang Thu: - Dưỡng ẩm da thường xuyên, chọn sản phẩm dịu nhẹ. - Uống đủ nước, bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C và E. - Tránh tắm nước quá nóng hoặc kỳ cọ mạnh. - Giữ môi trường sống sạch sẽ, thoáng khí, hạn chế bụi.

Theo TTXVN