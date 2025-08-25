BĐBP chủ động, quyết liệt, không để bị động bất ngờ trong phòng chống bão số 5

Trước diễn biến nhanh của bão số 5, lực lượng BĐBP đã duy trì nghiêm quân số trực, cùng phương tiện, khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân.

Các đồn Biên phòng tuyến biển tổ chức quân số bám nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng gia kêu gọi, neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Theo thông tin từ BĐBP tỉnh Thanh Hóa, đơn vị duy trì trên 1.097 cán bộ, chiến sĩ 25 ô tô, 6 tàu, 10 xuồng các loại thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão số 5.

Lực lượng BĐBP hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Với phương châm “4 tại chỗ”, các đồn, trạm Biên phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ ngư dân gia cố phương tiện, đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động ban hành nhiều khuyến cáo và chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản và người và chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Tất cả các tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Hoàng Lan