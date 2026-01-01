(Baothanhhoa.vn) - Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026
(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa chào đón năm mới 2026 trong niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2025. Những thành quả được tạo nên từ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn...
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các gia đình liệt sĩ, người...
(Baothanhhoa.vn) - Đúng 0 giờ ngày 1/1/2026, màn pháo hoa tầm thấp chào mừng năm mới đã rực sáng bầu trời Quảng trường Lam Sơn, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới trong niềm hân hoan của hàng nghìn người dân và du khách.
(Baothanhhoa.vn) - Tối 31/12/2025, trong không gian rực rỡ ánh sáng và sắc màu, hàng nghìn người dân Thanh Hóa và du khách đã đổ về Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) từ sớm để chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026.
