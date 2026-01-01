Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Khơi thông nguồn lực - Vững bước phát triển bền vững trong năm mới 2026 Thời sự 10:22 01/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa chào đón năm mới 2026 trong niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2025. Những thành quả được tạo nên từ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn...

Thủ tướng: Tổ chức Tết Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Thời sự 09:49 01/01/2026 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý, không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt...

Thư Chúc Mừng Năm Mới Thời sự 06:47 01/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các gia đình liệt sĩ, người...

Rực rỡ pháo hoa chào đón thời khắc bước sang năm mới 2026 Thời sự 00:20 01/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đúng 0 giờ ngày 1/1/2026, màn pháo hoa tầm thấp chào mừng năm mới đã rực sáng bầu trời Quảng trường Lam Sơn, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới trong niềm hân hoan của hàng nghìn người dân và du khách.