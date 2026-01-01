Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nghỉ lễ #Người lao động #Tết dương lịch #Công chức

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thư Chúc Mừng Năm Mới

Thư Chúc Mừng Năm Mới

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các gia đình liệt sĩ, người...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh