Công an Thanh Hóa bám sát cơ sở, cùng Nhân dân chống bão

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về phòng, chống bão số 5, Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn.

Công an phường Hải Bình phối hợp với lực lượng Biên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 5 tại Cảng cá Lạch Bạng.

Trong 2 ngày 23 và 24/8, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị địa phương triển khai lực lượng, ứng trực quân số để giúp dân phòng, chống bão số 5. Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng công an các đơn vị, địa phương xuống các địa bàn dân cư tập trung hướng dẫn, cùng với người dân giằng chống nhà cửa, sắp xếp tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn. Kiên quyết không để bất cứ người dân nào ở lại trên tàu, thuyền khi bão vào.

Lực lượng cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ phối hợp với công an các phường, xã triển khai chốt chặn, kiểm soát tại các ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, phân luồng hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người và phương tiện.

Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và cảnh sát 113 được điều động về các vùng xung yếu, cửa sông, cửa biển để tham gia di dời, sơ tán người dân từ nơi nguy hiểm, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, tàu thuyền, ca nô, xe cứu hộ, vật tư hậu cần, nhu yếu phẩm để tham gia ứng cứu khi có yêu cầu của lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương.

Tại phường Hải Bình, Công an phường đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Bình trực tiếp đến Cảng cá Lạch Bạng để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với bão. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở bà con ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn và tuyệt đối không ra khơi trong thời gian bão.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Công an phường Hải Bình kêu gọi người dân thực hiện việc gia cố nhà cửa, công trình, chặt tỉa cây xanh để đề phòng gió mạnh; dự trữ đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men, đèn pin và các vật dụng thiết yếu khác; giúp đỡ người già, trẻ em và các hộ gia đình khó khăn. Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24h và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.

Hiện 100% tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa hoạt động trên biển đã về nơi tránh trú an toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện và thiết bị chuyên dụng sẵn sàng hỗ trợ người dân. Các đội nghiệp vụ được phân công bám sát địa bàn, đặc biệt là các khu vực xung yếu như vùng ven sông, ven biển và những nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở. Cán bộ chiến sĩ đã tích cực rà soát những khu vực nguy hiểm để cảnh báo, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã xây dựng các phương án chi tiết, chuẩn bị đầy đủ phương tiện như xe chữa cháy, xe CNCH, xuồng máy, áo phao... để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Toàn đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, ứng trực 24/24h theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “3 sẵn sàng”, sẵn sàng xử lý mọi tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động các biện pháp phòng tránh bão.

Để hỗ trợ giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn phòng, chống bão số 5 một cách thiết thực, hiệu quả, tất cả các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp về các địa bàn chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Giám đốc Công an Thanh Hóa chỉ đạo công an các phòng, ban, đơn vị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố; bảo đảm dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những địa bàn có nguy cơ chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Công an các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo phòng, chống bão số 5 Công an tỉnh. Thông tin phải thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Thái Thanh (CTV)