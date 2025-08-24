Đóng cửa tạm thời Sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới để ứng phó với cơn bão số 5

Căn cứ báo cáo của Trung tâm khí tượng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) trong ngày 25/8/2025.

Cụ thể, Cảng Hàng không Thọ Xuân sẽ đóng cửa, tạm dừng khai thác từ 4h đến 16h, Cảng Hàng không Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phát văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 5.

Các cảng hàng không được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm 4 cảng Hàng không gồm: Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Vinh (tỉnh Nghệ An), Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thành phố Huế).

Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các đơn vị trong ngành hàng không bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn; lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão....

Do ảnh hưởng của bão số 5, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các Sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24-25/8.

Cụ thể, tại Sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Huế sẽ bị hủy.

Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Tại Sân bay Đồng Hới, trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại Sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé./.

Theo TTXVN