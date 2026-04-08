Bayern hạ gục Real tại tứ kết Champions League; Việt Nam và Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết Futsal Đông Nam Á 2026

Cầu lông Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Giải vô địch châu Á 2026; U20 nữ Việt Nam thắng kịch tính Bangladesh, thắp sáng hy vọng vào tứ kết; Harry Maguire chính thức gia hạn hợp đồng với Manchester United đến năm 2027... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/4).

Chiều 7/4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã phô diễn sức mạnh áp đảo khi đè bẹp Timor Leste với tỷ số 7-1. Các pha lập công của Minh Quang, Thịnh Phát, Đa Hải cùng các đồng đội đã giúp đoàn quân của HLV Diego Giustozzi duy trì mạch toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Timor Leste (Ảnh: ASEAN Football).

Ở trận đấu muộn, chủ nhà Thái Lan cũng nhẹ nhàng đánh bại Myanmar 2-0, qua đó cùng Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu. Cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 8/4 giữa hai đội sẽ quyết định ngôi nhất bảng nhằm tránh đối thủ mạnh Indonesia - đương kim Á quân châu Á - ở vòng knock-out tiếp theo.

Ngày 7/4, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có ngày ra quân thành công rực rỡ tại Ninh Ba (Trung Quốc). Tay vợt Nguyễn Hải Đăng xuất sắc vượt qua hai đối thủ Malaysia để giành vé vào vòng chính thức đơn nam. Ở nội dung đôi,cặp Trần Đình Mạnh - Phạm Thị Khánh gây bất ngờ khi đánh bại các đối thủ mạnh từ Singapore và UAE sau những trận cầu nghẹt thở.

Các tay vợt cầu lông Việt Nam khởi đầu giải châu Á thành công (Ảnh: VTF).

Dù phải đối mặt với các hạt giống hàng đầu thế giới từ Nhật Bản ở vòng kế tiếp, sự tự tin và phong độ ổn định của các vận động viên đang thắp lên hy vọng tạo nên bất ngờ. Ngoại trừ một cặp đôi nam nữ dừng bước, các đại diện còn lại của Việt Nam đều duy trì mạch thắng để tiến sâu vào giải đấu đẳng cấp châu lục này.

Tối 7/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh trong trận đấu mang tính “sinh tử” ở bảng A.

U20 nữ Việt Nam thắng U20 nữ Bangladesh với tỷ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất của Thùy Linh ở phút 49 đã giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba, tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp thông qua suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ghi nhận nỗ lực kiên cường của các cầu thủ trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng. Hiện tại, toàn đội đang chờ đợi kết quả từ các bảng B và C để xác định chính thức tấm vé vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

Lượt đi tứ kết Champions League ngày 7/4 chứng kiến những diễn biến kịch tính.

Kane (số 9) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0, ở trận lượt đi tứ kết Champions League, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 7/4. Ảnh: Reuters

Tại Bernabeu, Bayern Munich gây bất ngờ khi dẫn trước Real Madrid 2-0 nhờ công của Diaz và Harry Kane. Dù Kylian Mbappe rút ngắn tỷ số xuống 1-2, sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer đã giúp “Hùm xám” bảo toàn lợi thế trước trận lượt về.

Kai Harvert ghi bàn ở phút bù giờ.

Trong khi đó, Arsenal đã vượt qua cơn khủng hoảng nhân sự để đánh bại Sporting CP 1-0 ngay trên sân khách. Bàn thắng quý giá của Kai Havertz ở phút bù giờ đầu tiên, sau đường kiến tạo của Martinelli, không chỉ đem lại lợi thế lớn cho “Pháo thủ” mà còn xác lập kỷ lục về hiệu quả của các cầu thủ dự bị tại đấu trường châu Âu mùa này.

Trung vệ Harry Maguire vừa đặt bút ký bản hợp đồng mới với Manchester United có thời hạn đến tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Maguire ở lại Man Utd ít nhất tới năm 2027 (Ảnh: Getty).

Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình “tái sinh” mạnh mẽ của cầu thủ 33 tuổi dưới thời HLV Michael Carrick. Từ vị thế người thừa, Maguire đã rực sáng trở lại để chiếm suất đá chính, giúp “Quỷ đỏ” bay cao tại Ngoại hạng Anh và thắp lại hy vọng dự World Cup cùng đội tuyển Anh.

Ban lãnh đạo Man Utd đánh giá cao kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo của Maguire trong việc dìu dắt các tài năng trẻ. Bản thân trung vệ này cũng bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford và quyết tâm cùng CLB chinh phục những danh hiệu lớn trong tương lai.

