Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Bầu cử Quốc hội Moldova: Cuộc đua quyết định đường hướng chính trị

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hơn 3,29 triệu cử tri Moldova đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội có ý nghĩa bước ngoặt, bầu ra 101 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, khi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển và hội nhập của đất nước.

Bầu cử Quốc hội Moldova: Cuộc đua quyết định đường hướng chính trị

Hơn 3,29 triệu cử tri Moldova đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội có ý nghĩa bước ngoặt, bầu ra 101 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, khi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển và hội nhập của đất nước.

Bầu cử Quốc hội Moldova: Cuộc đua quyết định đường hướng chính trị

Cử tri Moldova đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. Ảnh: The Hill

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova (CEC), cả nước có 2.274 điểm bỏ phiếu, gồm 1.961 điểm trong nước và 301 điểm ở nước ngoài, trải rộng tại 40 quốc gia. Ngoài bỏ phiếu trực tiếp từ 7h đến 21h ngày 28/9, cử tri còn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện - hình thức mới được áp dụng lần đầu trong bầu cử quốc hội.

Cuộc đua năm nay có sự tham gia của 23 thực thể chính trị, bao gồm các đảng, liên minh và ứng cử viên độc lập. Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) của Tổng thống Maia Sandu được dự báo vẫn là lực lượng dẫn đầu, song có nguy cơ mất đa số tuyệt đối, khiến việc thành lập chính phủ mới có thể phải thông qua thỏa hiệp với các đảng phái khác.

Tại thủ đô Chișinău, Tổng thống Maia Sandu đã trực tiếp đi bỏ phiếu và kêu gọi người dân tích cực tham gia. Bà nhấn mạnh: “Tương lai Moldova phụ thuộc vào lá phiếu của mỗi công dân. Đây là thời điểm chúng ta thể hiện trách nhiệm với ngôi nhà chung của mình.”

Bầu cử Quốc hội Moldova: Cuộc đua quyết định đường hướng chính trị

Công tác kiểm phiếu bầu Quốc hội Moldova khóa mới đang được tiến hành (Nguồn ảnh: France24)

Đến 19h cùng ngày, CEC ghi nhận hơn 1,46 triệu cử tri đi bầu, tương đương khoảng 48%, trong đó có khoảng 233 nghìn phiếu từ cộng đồng Moldova ở nước ngoài. Tỷ lệ này đã vượt ngưỡng tối thiểu 1/3 cử tri để cuộc bầu cử được công nhận hợp lệ.

Trong chiến dịch tranh cử, vấn đề kinh tế được cử tri đặc biệt quan tâm. Moldova, quốc gia 2,5 triệu dân nằm giữa Romania và Ukraine, đang đối mặt lạm phát cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng di cư kéo dài. Đây cũng là những thách thức lớn với chính phủ nhiệm kỳ tới.

Kết quả bầu cử sơ bộ và báo cáo đánh giá ban đầu của các quan sát viên quốc tế từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cùng nhiều tổ chức khác dự kiến sẽ được công bố ngay trong ngày 29/9. Cuộc bầu cử lần này được xem là bước thử thách quan trọng cho nền dân chủ non trẻ của Moldova, cũng như khả năng củng cố ổn định chính trị trong giai đoạn tới.

Bích Hồng

Nguồn: The guardian, E uronews

Từ khóa:

#Bầu cử quốc hội #Bỏ phiếu #Cử tri #Chính trị #Cuộc đua #Quyết định #Nhiệm kỳ #Đặc biệt #Quan tâm #Quốc tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy...
Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long