Bầu cử Quốc hội Moldova: Cuộc đua quyết định đường hướng chính trị

Hơn 3,29 triệu cử tri Moldova đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội có ý nghĩa bước ngoặt, bầu ra 101 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, khi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển và hội nhập của đất nước.

Cử tri Moldova đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. Ảnh: The Hill

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova (CEC), cả nước có 2.274 điểm bỏ phiếu, gồm 1.961 điểm trong nước và 301 điểm ở nước ngoài, trải rộng tại 40 quốc gia. Ngoài bỏ phiếu trực tiếp từ 7h đến 21h ngày 28/9, cử tri còn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện - hình thức mới được áp dụng lần đầu trong bầu cử quốc hội.

Cuộc đua năm nay có sự tham gia của 23 thực thể chính trị, bao gồm các đảng, liên minh và ứng cử viên độc lập. Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) của Tổng thống Maia Sandu được dự báo vẫn là lực lượng dẫn đầu, song có nguy cơ mất đa số tuyệt đối, khiến việc thành lập chính phủ mới có thể phải thông qua thỏa hiệp với các đảng phái khác.

Tại thủ đô Chișinău, Tổng thống Maia Sandu đã trực tiếp đi bỏ phiếu và kêu gọi người dân tích cực tham gia. Bà nhấn mạnh: “Tương lai Moldova phụ thuộc vào lá phiếu của mỗi công dân. Đây là thời điểm chúng ta thể hiện trách nhiệm với ngôi nhà chung của mình.”

Công tác kiểm phiếu bầu Quốc hội Moldova khóa mới đang được tiến hành (Nguồn ảnh: France24)

Đến 19h cùng ngày, CEC ghi nhận hơn 1,46 triệu cử tri đi bầu, tương đương khoảng 48%, trong đó có khoảng 233 nghìn phiếu từ cộng đồng Moldova ở nước ngoài. Tỷ lệ này đã vượt ngưỡng tối thiểu 1/3 cử tri để cuộc bầu cử được công nhận hợp lệ.

Trong chiến dịch tranh cử, vấn đề kinh tế được cử tri đặc biệt quan tâm. Moldova, quốc gia 2,5 triệu dân nằm giữa Romania và Ukraine, đang đối mặt lạm phát cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng di cư kéo dài. Đây cũng là những thách thức lớn với chính phủ nhiệm kỳ tới.

Kết quả bầu cử sơ bộ và báo cáo đánh giá ban đầu của các quan sát viên quốc tế từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cùng nhiều tổ chức khác dự kiến sẽ được công bố ngay trong ngày 29/9. Cuộc bầu cử lần này được xem là bước thử thách quan trọng cho nền dân chủ non trẻ của Moldova, cũng như khả năng củng cố ổn định chính trị trong giai đoạn tới.

Bích Hồng

Nguồn: The guardian, E uronews