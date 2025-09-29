Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa đề phòng có mưa to, gió giật mạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của bão số 10, gây mưa lớn, gió giật mạnh tại Thanh Hóa trong ngày hôm nay khiến một số hộ dân ở xã Hoằng Phú bị tốc mái, đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Hoàng Đông

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trong chiều và tối nay (29/9), trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài.

Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 10.

LP