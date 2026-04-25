Bảo đảm cấp điện ổn định dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Mục tiêu của Công ty Điện lực Thanh Hóa là bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện bảo đảm thiết bị vận hành trong trạng thái tối ưu.

Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc và phòng, ban chuyên môn lập và thực hiện phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động.

Theo đó, các đơn vị bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên bảo đảm điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương. Các điện lực trực thuộc chủ động làm việc với lãnh đạo các xã, phường để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, bố trí máy phát điện dự phòng, lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa. Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị trực thuộc không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt/mất điện làm ảnh hưởng đến khách hàng. Chỉ thực hiện cắt/mất điện trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ cũng được ngành điện Thanh Hóa quán triệt thực hiện nghiêm.

Vào dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí và sự kiện cộng đồng diễn ra với mật độ cao trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, Lễ hội du lịch biển năm 2026 là một trong những sự kiện hết sức quan trọng. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo Điện lực Sầm Sơn xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sự kiện này, cũng như nhu cầu của Nhân dân và các sự kiện đầy sôi động tại phố biển Sầm Sơn trong suốt mùa cao điểm du lịch hè.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Sầm Sơn - đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện tại trung tâm du lịch biển trọng điểm của tỉnh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp tổng thể nhằm đảm bảo hệ thống điện được vận hành an toàn, ổn định và liên tục trong suốt mùa cao điểm hè năm 2026.

Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2026, Điện lực Sầm Sơn đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, thực hiện tổng kiểm tra, rà soát toàn diện các tuyến lưới trung thế, hạ thế, trạm biến áp phân phối trên toàn địa bàn, đặc biệt tập trung vào các điểm nóng về nhu cầu điện. Nhiều tuyến đường dây trung hạ thế đã được nâng cấp, cải tạo để đáp ứng công suất phụ tải tăng cao trong mùa du lịch. Điện lực Sầm Sơn cũng tiến hành hoán chuyển, thay thế các máy biến áp quá tải, tổ chức cân pha, san tải nhằm tối ưu hóa việc phân phối điện năng tại các khu vực đông dân cư và nơi lưu trú du lịch tập trung. Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện cũng được tăng cường, bảo đảm công khai minh bạch, độ chính xác cao, góp phần nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh, giảm tổn thất điện năng, mang đến niềm tin và ngày càng tạo dựng uy tín của ngành điện đối với khách hàng. Không chỉ chú trọng hạ tầng và kỹ thuật, các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả được Điện lực Sầm Sơn triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức.

Để kịp thời hỗ trợ Điện lực Sầm Sơn, đầu tháng 4 vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư Trung tâm Thí nghiệm điện Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, rà soát toàn diện hệ thống thiết bị trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết tiềm ẩn trên lưới. Từng thông số kỹ thuật đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm thiết bị vận hành trong trạng thái tối ưu, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất. Việc triển khai sớm công tác thí nghiệm không chỉ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn thể hiện rõ tính chủ động trong quản lý vận hành của ngành điện Thanh Hóa.

Có thể thấy với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần chủ động cao, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc đang cho thấy quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, góp phần phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân, du khách và hoạt động của doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương