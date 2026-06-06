Agribank Nông Cống đồng hành phát triển kinh tế tư nhân bền vững

Với gần 100% tổng dư nợ tập trung vào phát triển kinh tế hộ, kinh tế tư nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nông Cống - Nam Thanh Hóa (Agribank Nông Cống) đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động, tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn của cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH Thương mại Toản Huấn ở tiểu khu Nam Tiến, xã Nông Cống được vay vốn ngân hàng mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Cùng cán bộ Agribank Nông Cống, chúng tôi đến thăm Công ty TNHH Thương mại Toản Huấn ở tiểu khu Nam Tiến, xã Nông Cống. Từng đoàn xe tấp nập chở các loại tôn, sắt tỏa ra các tuyến đường, tiếng máy sản xuất tôn hộp, tiếng đục, máy nén không ngớt tại xưởng sản xuất. Được biết, từ nguồn vốn vay của Agribank Nông Cống, công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Trần Văn Toản, giám đốc công ty, cho biết: “Suốt hàng chục năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Agribank Nông Cống luôn tạo mọi điều kiện về vốn, từ thủ tục đến giải ngân nhanh gọn, kịp thời giúp công ty đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hiệu quả, không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, doanh nghiệp đang được tiếp cận gói tín dụng có hạn mức 20 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Lãi suất thấp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua thêm máy móc hiện đại sản xuất tôn hộp, mua thêm xe vận chuyển hàng hóa, nhập thêm hàng, tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập ổn định. Năm 2026, doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng 20 - 25% so với năm 2025”.

Được biết, Agribank Nông Cống đang phụ trách thực hiện tín dụng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Thắng Lợi, Trung Chính, Công Chính, Trường Văn, Tượng Lĩnh. Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Agribank Nông Cống luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp để dòng vốn “tam nông” không ngừng lan tỏa đến từng thôn, gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Qua đó, tạo đột phá về phát triển kinh tế tư nhân. Giám đốc Agribank Nông Cống, Đỗ Chu Huy Anh cho biết: “Xác định đồng hành cùng kinh tế tư nhân là một trong những mục tiêu quan trọng, chúng tôi cam kết hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thông qua nhiều chương trình và sản phẩm dịch vụ đa dạng, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của khu vực này. Theo đó, ngân hàng ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn vay của bà con nông dân đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, an toàn”.

Để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng tại khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, thiếu nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, Agribank Thanh Hóa đã duy trì các điểm giao dịch tại các thôn, UBND xã để giải ngân, tiếp nhận nhu cầu vay vốn, trả nợ gốc, lãi vay của các tổ viên, giúp người dân tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng, kịp thời giải quyết các vướng mắc, hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn vay vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nguồn vốn của ngân hàng đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, mở rộng các ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tính đến đầu tháng 6/2026, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 3.050 tỷ đồng với 10.323 khách hàng còn vay vốn. Nguồn vốn của ngân hàng tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao... Ngân hàng cũng triển khai tổ tư vấn sản phẩm dịch vụ lưu động, tổ tư vấn hỗ trợ các tổ chức, người dân sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt, để thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank, như tiền gửi, tiền vay, E-Banking, thu hộ tiền điện, nước... Với nền tảng tài chính vững chắc, Agribank Nông Cống đã trở thành người bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng với người dân các địa phương xây dựng các “miền quê đáng sống”.

Bài và ảnh: Khánh Phương