Kỷ niệm 100 năm Hệ thống thủy lợi Bái Thượng và 80 năm thành lập Công ty TNHH MTV Sông Chu

Sáng 6/6, Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Hệ thống thủy lợi Bái Thượng và 80 năm thành lập Công ty.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng hoa chúc mừng Công ty.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo một số sở, ngành cùng các thế hệ cán bộ, người lao động của Công ty.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử quá trình xây dựng, quản lý và khai thác Hệ thống thủy lợi Bái Thượng; chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành của Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Đầu thế kỷ XX, người Pháp tiến hành khảo sát xây dựng công trình đại thủy nông trên sông Chu. Những cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện từ năm 1905; đến năm 1915, hồ sơ thiết kế và báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của công trình được hoàn thành. Đập chính Bái Thượng được khởi công xây dựng vào năm 1920, khánh thành năm 1926. Đến năm 1928, toàn bộ hệ thống được bàn giao cho Sở Thủy nông Trung Kỳ quản lý, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư vùng hạ lưu sông Chu.

Trải qua 100 năm vận hành, khai thác, sửa chữa và nâng cấp, Hệ thống thủy lợi Bái Thượng đã trở thành một trong những công trình hạ tầng thủy lợi quan trọng của tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu vì đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển đơn vị.

Công ty TNHH MTV Sông Chu tiền thân là Chi cục Nông Giang Sông Chu được thành lập vào tháng 3/1946 khi Ủy ban lâm thời tỉnh Thanh Hóa tiếp quản hệ thống Nông Giang Bái Thượng. Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có chức năng nhiệm vụ chính là quản lý khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho gần 133.000 ha đất canh tác tại các xã, phường trong tỉnh.

Cùng với nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty còn cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, các nhà máy nước sạch và hoạt động phát điện. Trong 80 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý về những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động Công ty đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo hướng chủ động, linh hoạt, thích ứng với biến đổi khí hậu; theo dõi sát tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước để xây dựng phương án điều tiết, vận hành phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi; thường xuyên rà soát nguy cơ mất an toàn tại các hồ, đập, trạm bơm và tuyến kênh trọng yếu; sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, gắn bó với đơn vị.

Quang cảnh tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công ty và 11 cá nhân có thành tích trong xây dựng, phát triển đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được Công ty biểu dương, khen thưởng.

Thanh Hường