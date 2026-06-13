Bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán tín dụng chính sách

Để nâng cao chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán tín dụng chính sách.

Cán bộ NHCSXH Ngọc Lặc hướng dẫn người dân ứng dụng ngân hàng điện tử.

Cùng cán bộ NHCSXH Bá Thước chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình chị Đinh Thị Thông ở thôn Liên Thành, xã Thiết Ống. Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng keo đang kỳ xanh tốt, mô hình kinh tế của gia đình chị Thông là một trong những gương sáng thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Được biết, nhiều năm trước với 50 triệu đồng chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, chị đã kiên trì đầu tư chăn nuôi, trồng rừng. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo và tiếp tục được NHCSXH cho vay vốn chương trình vừa thoát nghèo để tiếp tục trồng 2ha rừng keo, nuôi 5 con trâu. Trong đó rừng keo đã trồng được hơn 6 năm tuổi, dự kiến cho thu hoạch vào năm sau. Được vay vốn nhiều năm, chứng kiến sự đổi mới trong hoạt động của NHCSXH, chị Thông chia sẻ: "Trước đây, mỗi kỳ nộp lãi, tôi phải vượt một quãng đường xa để đến điểm giao dịch xã. Từ khi được cán bộ ngân hàng hướng dẫn cài đặt VBSP SmartBanking qua điện thoại thông minh, đến kỳ nộp lãi cho ngân hàng, tôi chỉ cần vài phút thao tác là thực hiện xong. Vừa nhanh, vừa chủ động, lại tiết kiệm tiền xăng xe. Tôi còn theo dõi được cả dư nợ và tiền gửi tiết kiệm ngay trên điện thoại, rất minh bạch”.

Nhờ công tác tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ NHCSXH Thanh Hóa, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh, nhất là với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã hiểu rõ và cài đặt, sử dụng ứng dụng VBSP Smart Banking của NHCSXH. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng nghìn khách hàng cài đặt và sử dụng VBSP Smart Banking. Từ đó cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số của người dân, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi.

Không chỉ hỗ trợ người vay vốn, ứng dụng số còn giúp Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý hiệu quả hơn. Bà Lê Thị Thông, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Minh Lợi, xã Minh Sơn, cho biết: “Tổ tiết kiệm vay vốn do tôi quản lý hiện có 47 thành viên đang vay vốn với dư nợ 2,1 tỷ đồng. Trước đây, tôi phải lưu trữ hồ sơ, thông tin của các hộ vay vốn trong tổ bằng sổ tay ghi chép, mất rất nhiều thời gian và công sức đối chiếu theo dõi. Hiện nay, nhờ sử dụng ứng dụng VBSP Smart Banking, trong ứng dụng đã cập nhật mọi thông tin về dư nợ, tiền lãi, tiền gửi... rất khoa học, dễ dùng. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể tra cứu và cung cấp thông tin cho các tổ viên bất cứ lúc nào, rất thuận tiện trong quá trình quản lý hồ sơ vay vốn, thu lãi, gốc của hội viên”.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ngọc Lặc, Hồ Minh Hoàn cho biết: “Ngân hàng đã niêm yết các mã QR về thông tin chính sách tín dụng và thủ tục giải quyết công việc tại các điểm giao dịch trên địa bàn các xã. Thay vì đọc bảng tin giấy truyền thống, người dân chỉ cần dùng điện thoại quét mã là có đầy đủ thông tin cần thiết”.

Với đặc thù là ngân hàng thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH Thanh Hóa có mạng lưới hoạt động trải rộng khắp các xã, phường. Trong đó, việc giao dịch chủ yếu được thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch cấp xã theo định kỳ hằng tháng. Với yêu cầu đổi mới phương thức phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân giao dịch, việc ứng dụng công nghệ số trở thành xu hướng tất yếu. Ngân hàng đã tích cực triển khai, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng VBSP Smart Banking với phương châm “cầm tay chỉ việc”. Theo đó, cán bộ ngân hàng trực tiếp hướng dẫn bà con thao tác tại các buổi giao dịch định kỳ, giúp họ làm quen với giao diện và các tính năng bảo mật. Ứng dụng VBSP Smart Banking là ứng dụng riêng của NHCSXH dành cho đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, khách hàng có thể thực hiện nhiều tiện ích như: nộp lãi tiền vay, tra cứu dư nợ và lịch sử giao dịch, theo dõi lịch trả nợ... Đối với khách hàng vay vốn nhà ở xã hội, lãi vay hằng tháng được trừ trực tiếp trên ứng dụng, giúp việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, hạn chế việc đi lại.

Với những giải pháp, kết quả đạt được trong chuyển đổi số thời gian qua, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, nắm bắt xu thế của cuộc cách mạng 5.0 để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Qua đó, đồng hành cùng ngành ngân hàng thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Bài và ảnh: Khánh Phương