Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn biên giới

Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân, Công an xã Mường Chanh luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công an xã Mường Chanh phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu và các lực lượng chức năng ra quân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Mường Chanh có 22,5km đường biên và 12 mốc giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay (Lào). Toàn xã hiện có 818 hộ, 3.817 nhân khẩu, với 4 dân tộc là Thái, Mường, Kinh, Khơ Mú sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm gần 90%. Đây là địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở nên tiềm ẩn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trước tình hình đó, Công an xã Mường Chanh đã triển khai nhiều giải pháp giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2025, đặc biệt là từ ngày 1/3/2025 sau khi không còn công an cấp huyện, Công an xã Mường Chanh tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp lại nhân sự, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ ở từng tổ công tác. Trên cơ sở đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chủ động triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình địa bàn, không để gián đoạn, bỏ việc, sót việc.

Cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện các đề án của UBND tỉnh, phương án, kế hoạch của Công an tỉnh, UBND xã về mở các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Thường xuyên tuyên truyền đến quần chúng Nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội trên

fanpage, nhóm zalo của công an xã, hệ thống loa truyền thanh các bản và các cuộc họp bản. Tổ chức tuyên truyền lưu động trên tuyến đường tỉnh 521E các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và 2 lượt tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm Trường THCS Mường Chanh với hơn 430 em học sinh tham gia.

Công an xã còn chú trọng việc xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, gắn với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện nay, trên địa bàn xã đang duy trì và phát huy hiệu quả 4 mô hình tự quản về ANTT, gồm: “Dòng họ Lò tự quản về ANTT” tại bản Bóng; “Nhà trường an toàn về an toàn giao thông, không có tội phạm và tệ nạn ma túy” tại Trường THCS Mường Chanh; “Chung tay giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” và “Xã Mường Chanh không có ma túy”.

Ngoài ra, Công an xã Mường Chanh còn tăng cường công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Công an huyện Viêng Xay (Lào) tiến hành điều tra cơ bản theo 3 lớp, 5 lĩnh vực, đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuần tra vũ trang 183 lượt với 545 cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra Nhân dân 1.647 lượt với 4.941 lượt người tham gia. Qua tuần tra, phát hiện và nhắc nhở 30 nhóm tụ tập đông người quá giờ; phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Để giữ bình yên trên địa bàn biên giới, Công an xã Mường Chanh tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đặc biệt, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vụ việc phát sinh, nổi lên tại cơ sở, không để gây mất ANTT địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để cùng phối hợp, vận động người dân tích cực tham gia vào các mô hình tự quản ở cơ sở và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đông