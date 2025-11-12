Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2025 giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chiều ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2025 giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chiều ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025, đồng thời thông tin về công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa được sáp nhập từ Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/2/2025. Trong đó, phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác báo chí, xuất bản.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 2 cơ quan báo chí và 2 tạp chí khoa học, 55 văn phòng đại diện và có 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, điện tử, phát thanh và truyền hình.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn khẳng định, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí ở tỉnh luôn được quan tâm kịp thời, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh) trong chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí. Việc chỉ đạo, cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện thống nhất, kịp thời, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp để báo chí giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin và dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Đồng chí Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan bày tỏ ấn tượng với những thành quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025. Đồng chí khẳng định: Qua buổi làm việc, Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, nhất là việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng thông qua các chuyến học tập kinh nghiệm sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của báo chí; những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan báo chí sau sáp nhập; sự phối hợp trong hoạt động giữa báo chí địa phương với các cơ quan báo chí Trung ương; công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; vai trò, chức năng của Hội nhà báo... Qua đó giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào có thêm những kinh nghiệm thực tế để vận dụng vào quá trình công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đại biểu tặng quà cho cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Đại diện Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào tặng quà cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đại biểu.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nguyễn Đạt

Tin liên quan:
  • Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào
    Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào thăm, làm việc tại Báo ...

    Trong chương trình học tập, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam, sáng 12/11, Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của CHDCND Lào đã thăm, làm việc tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

  • Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào
    Đoàn cán bộ quản lý báo chí nước CHDCND Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại ...

    Sáng 8/10, Báo Thanh Hóa đã đón tiếp Đoàn cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (BC&TT) và cán bộ quản lý báo chí nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đến thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Báo Thanh Hóa.

Từ khóa:

#CHDCND Lào #Ban tuyên giáo #Dân vận #Làm việc #Lãnh đạo #Truyền thông #Tuyên truyền #Tỉnh ủy Thanh Hóa #chia sẻ kinh nghiệm #Sở Văn hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh