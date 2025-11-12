Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2025 giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chiều ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025, đồng thời thông tin về công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa được sáp nhập từ Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/2/2025. Trong đó, phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác báo chí, xuất bản.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 2 cơ quan báo chí và 2 tạp chí khoa học, 55 văn phòng đại diện và có 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, điện tử, phát thanh và truyền hình.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn khẳng định, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí ở tỉnh luôn được quan tâm kịp thời, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh) trong chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí. Việc chỉ đạo, cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện thống nhất, kịp thời, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp để báo chí giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin và dư luận xã hội.

Đồng chí Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan bày tỏ ấn tượng với những thành quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025. Đồng chí khẳng định: Qua buổi làm việc, Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, nhất là việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng thông qua các chuyến học tập kinh nghiệm sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của báo chí; những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan báo chí sau sáp nhập; sự phối hợp trong hoạt động giữa báo chí địa phương với các cơ quan báo chí Trung ương; công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; vai trò, chức năng của Hội nhà báo... Qua đó giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào có thêm những kinh nghiệm thực tế để vận dụng vào quá trình công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đại biểu tặng quà cho cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào.

Đại diện Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào tặng quà cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đại biểu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nguyễn Đạt