Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào thăm, làm việc tại Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa

Trong chương trình học tập, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam, sáng 12/11, Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của CHDCND Lào đã thăm, làm việc tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập đã giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển và hoạt động của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Theo đó, từ ngày 1/6/2025, Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã chính thức hợp nhất thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa theo Quyết định số 4043-QĐ/TU ngày 19/5/2025 của Tỉnh ủy Thanh Hoá. Đây là bước ngoặt quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy thế mạnh liên kết, tích hợp giữa báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh phát thanh, truyền hình, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa cũng có nhiều ấn phẩm phát hành phong phú, hấp dẫn như: Báo in, Báo điện tử, chuyên trang Văn hoá & Đời sống... Trong đó, Báo điện tử Thanh Hóa thời gian vừa qua luôn duy trì trong Top 10 của các báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất cả nước (khoảng 1,5 triệu lượt truy cập/1 tháng).

Hiện nay, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có lực lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết và không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Phó Tổng Biên tập Hoàng Anh Tuấn nêu rõ: Trong bối cảnh báo chí đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa xác định định hướng phát triển trong thời gian tới với 5 trọng tâm, đó là: Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, không chỉ thay đổi công nghệ mà là đổi mới toàn diện tư duy làm báo – từ “báo in, báo hình, báo nói” sang “sản xuất nội dung cho mọi nền tảng”.

Xây dựng tòa soạn hội tụ, tích hợp sản xuất báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội. Đầu tư công nghệ số hiện đại: CMS, AI, Chatbot, phân tích dữ liệu người dùng... để nâng cao năng lực sản xuất và phân phối nội dung số.

Xây dựng đội ngũ báo chí hiện đại, đa năng, trong đó đào tạo kỹ năng báo chí đa phương tiện, phát triển mô hình “ phóng viên tích hợp” có thể tự sản xuất nội dung toàn quy trình. Thu hút nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ; mở rộng mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở.

Đồng thời, tăng cường xã hội hóa, phát triển sản phẩm và dịch vụ truyền thông; đa dạng hóa nguồn thu từ hợp tác, quảng cáo số, tổ chức sự kiện, xuất bản điện tử... Tái đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong cung cấp và xử lý thông tin. Đẩy mạnh truyền thông hình ảnh tỉnh Thanh Hóa trên nền tảng số; kiểm soát thông tin sai lệch, bảo vệ uy tín và bản quyền nội dung báo chí chính thống.

Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông Lào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại phòng Thời sự, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Đồng chí Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi đoàn công tác trực tiếp tham quan mô hình toà soạn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại một số phòng, ban, đồng chí Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan bày tỏ vui mừng, ấn tượng với mô hình tòa soạn hội tụ và phương thức vận hành, phối hợp sản xuất tin, bài của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Đây là dịp để Đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý Báo chí và Truyền thông của nước CHDCND Lào có thêm những kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, nhất là việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng thông qua các chuyến học tập kinh nghiệm sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa.

Nguyễn Đạt