Bản tin Thị trường lao động

Thực hiện Thông báo Kết luận số 135, ngày 24/6/2026 của Tổ công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát hành bản tin “Thị trường lao động” trên ấn phẩm Thanh Hóa thường kỳ và Thanh Hóa điện tử, đăng định kỳ vào ngày thứ hai của tuần đầu tiên hằng tháng. Rất mong bạn đọc đón nhận và đóng góp ý kiến xây dựng bản tin.

Tin vắn

(nief.mof.gov.vn) - Thông tin từ Bộ Tài chính, lực lượng lao động của nước ta quý II/2026 ước tính là 53,8 triệu người, tăng 175,6 nghìn người so với quý trước và tăng 693,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm 2026, lực lượng lao động là 53,7 triệu người, tăng 690,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 29,7%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

♦ (VOV.VN) - Hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo gian dối để tuyển dụng người lao động nhằm mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động sẽ bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng. Quy định này được nêu tại Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà Chính phủ vừa ban hành, có hiệu lực từ 10/9/2026.

♦ (VTV.vn) - Theo thống kê của Bộ Nội Vụ, có hơn 14.000 người đã đăng ký tìm việc trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia sau 3 tháng thử nghiệm. Ngoài ra nền tảng này đã có trên 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm.

♦ (Tuoitre.vn) - Theo Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý III/2026 của ManpowerGroup - thực hiện với 265 doanh nghiệp tại Việt Nam, cho thấy 49% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong quý III, 21% dự kiến giảm nhân sự và 27% giữ nguyên quy mô lao động.

Thanh Hóa: Những tháng cuối năm, tổng nhu cầu tuyển dụng ước khoảng 38.500 lao động

Thông tin về kết quả khảo sát, cập nhật tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng tại 400 doanh nghiệp (gồm 360 doanh nghiệp trong tỉnh và 40 doanh nghiệp ngoài tỉnh), ông Nguyễn Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, cho biết: Trong 6 tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ở mức cao, ước khoảng 38.500 người. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, chuẩn bị đơn hàng cuối năm và kế hoạch sản xuất đầu năm 2027.

Công nhân Công ty Công ty TNHH Sakurai Việt Nam(Khu Công nghiệp Lễ Môn) trong ca sản xuất. Ảnh tư liệu.

Trong tổng nhu cầu tuyển dụng, ngành may mặc, giày da, bao bì, in ấn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 31.900 lao động; ngành cơ khí, chế tạo, hàn cần khoảng 2.300 lao động; ngành điện tử, điện, lắp ráp linh kiện cần khoảng 2.100 lao động.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm lao động trực tiếp sản xuất. Các vị trí có nhu cầu cao gồm công nhân may mặc, giày da; công nhân lắp ráp điện tử, kiểm tra chất lượng, vận hành, bảo trì; thợ hàn, thợ cơ khí, vận hành máy CNC và bảo trì máy móc, với tổng nhu cầu khoảng 34.400 lao động.

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 35.000 lượt lao động; tăng cường kết nối việc làm trong và ngoài nước gắn với đào tạo nghề; đẩy mạnh tư vấn qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội và các nền tảng số.

Bên cạnh đó, trung tâm dự kiến tổ chức khoảng 20 phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động tại các địa phương; phối hợp tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp; tư vấn trực tiếp về thị trường lao động ngoài nước cho khoảng 2.000 - 3.000 lượt người lao động.

N.H và Tống Hương