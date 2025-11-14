Bản Sại phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 14/11, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân bản Sại, xã Phú Lệ.

Trong những năm qua, người dân bản Sại tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng luôn đoàn kết, tương trợ giúp nhau và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống Nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm.

Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Năm 2025, bản có 153 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 84,5%.

Phấn khởi về dự chung vui ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân bản Sại, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Lương Thị Hạnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của bản đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng Cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đẩy mạnh sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế bền vững, giảm nghèo hiệu quả; tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc anh em. Giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra các tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn và cùng nhau xây dựng bản làng bình yên, ấm no, hạnh phúc, an toàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tặng cán bộ và Nhân dân bản Sại bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ bà Lương Thị Yêu, 80 triệu đồng; trao tặng 15 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, bản Sại đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong cộng đồng dân cư; Phát động thi đua hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2025.

Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo Nhân dân trong bản tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của địa phương và cùng tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng.

Lê Hà