Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 22/8, tại thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Thu, nhân viên trạm sửa chữa, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà đồng đội và quà của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân cho gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Thu.

Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Thu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng để tiến hành sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội”, Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 nhấn mạnh: Hỗ trợ sửa chữa “Nhà đồng đội” đối với Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Thu là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái; lan tỏa yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội nói chung, Lữ đoàn 125 nói riêng đối với quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Thu.

Nhân dịp này, Lữ đoàn 125 và chính quyền địa phương đã trao tặng gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Thu các phần quà thiết yếu, góp phần ổn định cuộc sống.

Hoàng Lan