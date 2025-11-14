Bản án thích đáng cho đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Viện kiểm sát Nhân khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử vụ án Hà Văn Lao, sinh năm 1988 phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Hình ảnh tại phiên toà.

Theo bản cáo trạng, khoảng hơn 22 giờ ngày 2/4/2025, tại đám cưới của gia đình ông Hà Văn Kh, ở thôn Xà Luốc, xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa, Hà Văn Lao và anh Hà Thanh Tr, sinh năm 1985 cùng trú tại thôn Xà Luốc, xã Văn Nho có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Lao đã có hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí quân dụng gây thương tích cho anh Hà Thanh Tr với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 18%. Quá trình gây thương tích cho anh Tr, có anh Lê Văn T, sinh năm 1983, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa can ngăn nên bị Lao gây thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 1%.

Căn cứ bản cáo trạng và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Hà Văn Lao 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 12 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 36 tháng tù.

Quốc Hương