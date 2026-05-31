Bám sát cơ sở giữ vững an ninh trật tự

Xã Điền Lư được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Ái Thượng, Điền Lư, Điền Trung của huyện Bá Thước cũ. Với đặc điểm địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp và dân số đông, nơi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Điền Lư cùng lực lượng ANTT cơ sở tuần tra kiểm soát địa bàn.

Để đảm bảo ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm; kiện toàn Ban chỉ đạo ANTT xã và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại các thôn. Triển khai có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh, phương án của Giám đốc Công an tỉnh về mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, cũng như các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân và mạng xã hội (facebook, zalo) của Công an xã nhằm giúp Nhân dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã đã phát hiện, khởi tố 2 vụ với 4 bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; rà soát và vận động 3 người nghiện tham gia cai nghiện tập trung. Phát hiện xử lý 18 trường hợp vi phạm hành chính, phạt tiền hơn 100 triệu đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức gần 300 lượt tuần tra vũ trang lưu động, với khoảng hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham gia. Thực hiện hơn 100 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các nhà trường, thôn, phố và hơn 300 lượt tuyên truyền trên loa đài, các phương tiện thông tin đại chúng.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp giảm hàng năm; các vụ việc được xử lý đúng người, đúng pháp luật, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Ông Bùi Chí Công ở thôn Cò Lượn chia sẻ: "Trước đây, nhiều vụ việc nhỏ thường kéo dài gây mất đoàn kết. Từ khi lực lượng công an xã chính quy về cơ sở, mọi tranh chấp đều được hòa giải và xử lý kịp thời ngay tại chỗ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong Nhân dân".

Cùng với việc giữ vững ANTT tại địa phương, Công an xã Điền Lư đã phát huy tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” bằng hành động thiết thực như nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng; tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai...

Thiếu tá Phạm Anh Ngọc, Trưởng Công an xã Điền Lư cho biết: "Để giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an xã tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn và đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp. Chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống tội phạm của Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản và vai trò của lực lượng ANTT cơ sở".

Bài và ảnh: Xuân Anh