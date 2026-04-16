Bahrain, Kuwait tăng cường phối hợp, thảo luận diễn biến khu vực

Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain, Tiến sĩ Abdullatif bin Rashid Al Zayani đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah nhằm tập trung trao đổi về các diễn biến mới nhất tại khu vực và những thách thức đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain, Tiến sĩ Abdullatif bin Rashid Al Zayani ngày 15/4 đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Ảnh: Al jazeera

Tại cuộc gặp ngày 15/4, hai bên đánh giá tình hình khu vực tiếp tục có nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi các quốc gia cần tăng cường đối thoại, phối hợp và thúc đẩy các giải pháp nhằm duy trì môi trường ổn định. Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), coi đây là nền tảng then chốt góp phần bảo đảm an ninh, ổn định của các nước thành viên, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của khu vực.

Hai bên cũng trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy đoàn kết nội khối GCC, trong đó chú trọng tăng cường phối hợp chính sách, nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, kinh tế đến ngoại giao. Các nội dung này được xem là cần thiết nhằm ứng phó với các thách thức chung, đồng thời củng cố vai trò của GCC trong việc định hình các vấn đề khu vực.

Về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Bahrain và Kuwait trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đồng thời mở rộng phối hợp chính trị, ngoại giao tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên cho rằng việc tăng cường trao đổi, tham vấn thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, phục vụ lợi ích và mục tiêu chung của mỗi nước.

Đáng chú ý, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của việc Bahrain đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, coi đây là cơ hội để thúc đẩy tiếng nói chung của các nước vùng Vịnh, đồng thời tăng cường phối hợp trong việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cuộc hội đàm cũng đề cập việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ GCC nhằm tranh thủ sự ủng hộ đối với các lập trường chung của khối liên quan đến những diễn biến tại khu vực. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó có khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Qatar news agency