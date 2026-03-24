Bahrain đề xuất HĐBA LHQ cho phép sử dụng lực lượng bảo vệ tuyến hàng hải Hormuz

Bahrain đã trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), theo đó cho phép các quốc gia sử dụng ‘mọi biện pháp cần thiết’ – cách gọi ngoại giao ám chỉ việc dùng lực lượng để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Hình ảnh minh họa này, chụp ngày 22 tháng 6 năm 2025, cho thấy bản đồ eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters,

Bahrain trình dự thảo nghị quyết lên HĐBA LHQ, cho phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại Eo biển Hormuz. Dự thảo này được ủng hộ bởi một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và Mỹ, nhưng khả năng được thông qua thấp do các đồng minh của Iran như Nga và Trung Quốc có thể phủ quyết.

Động thái này xuất phát từ mối lo ngại Iran có thể tiếp tục đe dọa tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu. Hoạt động vận tải tại đây gần như tê liệt sau các vụ tấn công vào tàu thương mại trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel. Dự thảo nghị quyết kêu gọi Iran “ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và mọi nỗ lực cản trở hoạt động vận chuyển hợp pháp hoặc tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz”.

Nghị quyết cũng cho phép các quốc gia, tự hành động hoặc thông qua liên minh hải quân đa quốc gia tình nguyện, sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” trong vùng biển này, kể cả vùng lãnh hải của các quốc gia ven biển, để bảo đảm an toàn đi lại và ngăn chặn những hành động cản trở giao thông quốc tế. Đồng thời, nghị quyết nêu sẵn sàng áp dụng các biện pháp, kể cả các lệnh trừng phạt có mục tiêu.

Pháp cũng đang soạn thảo dự thảo thay thế, tìm kiếm sự cho phép của LHQ khi tình hình ổn định hơn.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết khoảng 2.500 lính Thủy quân Lục chiến, cùng tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và các chiến hạm đi kèm, sẽ được triển khai tới khu vực, nhưng chưa có quyết định về việc triển khai lực lượng vào lãnh thổ Iran. Các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm bờ biển Iran hoặc cảng xuất khẩu dầu Kharg.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters