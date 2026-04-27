Bắc Ireland ban bố tình trạng báo động an ninh sau vụ đánh bom xe

Cảnh sát Bắc Ireland đã ban bố tình trạng báo động an ninh tại thị trấn Dunmurry, ngoại ô thành phố Belfast, sau khi một vụ đánh bom xe gần đồn cảnh sát diễn ra.

Phó Cảnh sát trưởng Bobby Singleton cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 22h50 tối 26/4 (giờ địa phương), khi một tài xế giao hàng bị cướp xe tại khu vực Twinbrook, phía tây Belfast. Chiếc xe sau đó bị gài thiết bị nổ có chứa bình khí và bị ép lái đến trước đồn cảnh sát Dunmurry. Thiết bị phát nổ không lâu sau khi xe dừng tại đây. Nhờ phản ứng nhanh của lực lượng an ninh, không có thương vong được ghi nhận. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, cảnh sát đã kịp thời sơ tán người dân, trong đó có cả trẻ nhỏ, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) cho biết giả thuyết ban đầu cho thấy vụ tấn công có thể liên quan đến nhóm vũ trang ly khai “New IRA”. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa có kết luận chính thức.

Vụ nổ xảy ra tại khu dân cư đông đúc, nơi có nhiều người cao tuổi sinh sống, gây hoảng loạn trong cộng đồng. Một số người dân đã phải sơ tán qua đêm tại trung tâm giải trí địa phương. Giao thông trong khu vực cũng bị gián đoạn khi lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Thủ tướng Keir Starmer đã lên án vụ việc, gọi đây là hành động bạo lực nghiêm trọng và kêu gọi người dân cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra. Nhiều lãnh đạo chính trị tại Bắc Ireland cũng đồng loạt chỉ trích vụ tấn công, nhấn mạnh rằng các hành vi bạo lực như vậy không có chỗ đứng trong xã hội hiện đại.

Theo giới chức, thiết bị nổ được đánh giá có khả năng gây thương vong lớn nếu không được xử lý kịp thời. Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau một vụ tấn công tương tự nhằm vào đồn cảnh sát tại Lurgan, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng các hoạt động bạo lực của các nhóm ly khai tại khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: BBC