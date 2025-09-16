Ba Lan vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái tại khu vực tòa nhà chính phủ

Ngày 15/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa 1 thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép trên các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Warsaw, đồng thời bắt giữ 2 công dân Belarus liên quan.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, ông Tusk cho biết: "Cơ quan An ninh chính phủ vừa vô hiệu hóa một UAV bay trên khu vực phố Parkowa và Cung điện Belweder."

Cung điện Belweder là một trong các dinh thự chính thức của Tổng thống Ba Lan.

Thủ tướng cũng xác nhận 2 công dân Belarus đã bị bắt giữ và cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ba Lan đang đặt an ninh ở mức cảnh giác cao, sau vụ nhiều UAV xâm nhập không phận nước này vào tuần trước.

Thủ tướng Tusk trước đó cảnh báo đây là “thời điểm gần nhất với nguy cơ xung đột công khai kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai”./.

Theo TTXVN