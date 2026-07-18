Ba Lan thành lập đơn vị quân sự mới,ứng phó với các mối đe dọa từ biên giới phía Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz thông báo nước này sẽ thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới, một đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực biên giới phía Đông và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, đơn vị mới được đặt theo tên Quân đoàn Bảo vệ Biên giới từng hoạt động tại Ba Lan trong giai đoạn 1924-1939. Lực lượng này sẽ được trang bị để ứng phó với các mối đe dọa hiện đại như các hoạt động tác chiến hỗn hợp, áp lực di cư và các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Lực lượng Bảo vệ Biên giới sẽ trực thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và trở thành một trong những trụ cột của chương trình Lá chắn phía Đông (East Shield), được Ba Lan khởi động từ tháng 5/2024 nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới với Belarus và Nga. Chương trình bao gồm xây dựng hệ thống công sự, mở rộng mạng lưới giám sát và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khủng hoảng.

Ba Lan thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới. Ảnh: EDR Magazine. Ảnh: EDR Magazine.

Theo kế hoạch, đơn vị mới sẽ gồm bốn lữ đoàn phụ trách các khu vực trọng yếu ở biên giới phía Đông, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, bảo vệ cơ sở hạ tầng và phối hợp với Lực lượng Biên phòng cùng các cơ quan an ninh khác để ứng phó với các mối đe dọa.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, việc thành lập lực lượng này là một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bổ sung cho các biện pháp phòng thủ hiện có trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Chi tiết về cơ cấu tổ chức và bộ máy chỉ huy của lực lượng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Động thái trên diễn ra sau khi Ba Lan triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Belarus và Nga nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ biên giới trong bối cảnh Warsaw đánh giá các thách thức an ninh tại sườn phía Đông của NATO đang gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: Theins.Press.