Ba Lan nâng quy mô lực lượng vũ trang lên 500.000 quân nhân

Chính phủ Ba Lan đặt mục tiêu nâng quy mô lực lượng vũ trang lên 500.000 quân nhân vào năm 2039, trong đó gồm 300.000 quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ tại ngũ và 200.000 quân nhân dự bị.

Quân đội Ba Lan. Ảnh: United24

Thông tin được Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Stanisław Wziątek công bố tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội ngày 9/6

Kế hoạch mở rộng lực lượng là một phần trọng tâm trong Chương trình Phát triển Lực lượng Vũ trang Ba Lan giai đoạn 2025–2039, văn kiện chiến lược dài hạn được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz ký ban hành vào tháng 12/2025.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: United24

Tại phiên điều trần, một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại về khoảng thời gian kéo dài tới năm 2039 mới hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Wziątek cho biết ông tin tưởng tốc độ phát triển quân đội sẽ được đẩy nhanh trong những năm tới, thậm chí Ba Lan có thể đạt mốc 500.000 quân trước thời hạn đề ra.

Theo số liệu được công bố, quy mô quân đội Ba Lan đã tăng thêm hơn 11.000 quân nhân kể từ năm 2024. Mặc dù có hơn 7.000 quân nhân rời quân ngũ trong năm 2025, công tác tuyển quân vẫn đạt kết quả tích cực.

Trong năm vừa qua, quân đội Ba Lan tuyển mới gần 19.000 quân nhân chuyên nghiệp và hơn 17.000 người tham gia chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện cơ bản.

Song song với việc mở rộng nhân lực, Warsaw cũng đẩy mạnh hiện đại hóa trang bị quốc phòng. Chính phủ Ba Lan gần đây đã ký các hợp đồng trị giá khoảng 120 tỷ zloty (tương đương 32,3 tỷ USD) với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước.

Nguồn tài chính cho chương trình này còn được hỗ trợ bởi quỹ SAFE của Liên minh châu Âu (EU) – cơ chế được thiết lập nhằm tài trợ cho các nỗ lực tái vũ trang của các quốc gia thành viên. Ba Lan đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá khoảng 7,6 tỷ USD từ quỹ này.

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu an ninh Globsec, nhiều quốc gia Trung và Đông Âu như Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, CH Czech, Hungary, Romania và Bulgaria đều đang trong quá trình tăng cường năng lực quốc phòng.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng Ba Lan nổi bật nhờ mức đầu tư lớn vào hệ thống phòng không và chiến lược phát triển quân sự dài hạn rõ ràng, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn đối mặt với các thách thức về khả năng tương tác tác chiến, dự trữ quân sự hạn chế và sự phân tán trong hoạt động mua sắm quốc phòng.

Động thái mở rộng quân đội của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục biến động bởi cuộc chiến Nga–Ukraine, khiến nhiều quốc gia NATO ở sườn đông tăng tốc củng cố năng lực phòng thủ và khả năng răn đe quân sự.

Vân Bình