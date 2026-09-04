Ba Lan muốn tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO

Lần đầu tiên Ba Lan giành được sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tham gia chương trình mang vận chuyển khí hạt nhân của liên minh, hướng tới việc tăng cường hơn nữa vai trò của Warsaw trong mạng lưới răn đe hạt nhân tập thể.

Ba Lan tuyên bố các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Warsaw trong răn đe hạt nhân. Ảnh: AA.

Phát biểu ngày 3/9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski xác nhận nước này đang thúc đẩy tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân nhằm mở rộng phạm vi đóng góp vào năng lực răn đe của NATO. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh các cuộc thảo luận hiện không liên quan đến việc triển khai đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.

Theo cơ chế chia sẻ hạt nhân của NATO, các vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tại châu Âu vẫn do Mỹ quản lý và kiểm soát. Một số nước thành viên NATO cung cấp máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân, trong khi các thành viên khác đóng góp lực lượng thông thường, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ hậu cần.

Tuyên bố của ông Zalewski được đưa ra sau nhiều năm tranh luận nội bộ tại Warsaw về việc liệu Ba Lan, quốc gia sở hữu đường biên giới tiếp giáp với vùng Kaliningrad của Nga và Belarus, có nên tham gia trực tiếp hơn vào cơ chế răn đe hạt nhân hay không.

Kể từ khi xung đột quân sự tại Ukraine bùng nổ năm 2022, Ba Lan đã gia tăng mạnh mẽ ngân sách quốc phòng cùng năng lực quân sự, đồng thời liên tục kêu gọi củng cố sự hiện diện của lực lượng Mỹ và NATO tại khu vực sườn phía Đông của liên minh.

Ba Lan và Mỹ đang đàm phán cụ thể về các địa điểm để thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ. Ảnh: Warsaw Institute.

Song song với nội dung hạt nhân, Thứ trưởng Zalewski cho biết, Ba Lan và Mỹ đang đàm phán cụ thể về các địa điểm để thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ. Warsaw mong muốn Washington triển khai một số lực lượng và công nghệ tiên tiến nhất tới lãnh thổ Ba Lan, bao gồm các đơn vị trinh sát và tác chiến không gian mạng.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan đã chính thức đưa ra quyết định đuổi theo mục tiêu thiết lập căn cứ quân sự thường trực của lực lượng vũ trang Mỹ vào tháng 6 vừa qua.

Thanh Giang

Nguồn: AA.