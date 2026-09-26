Tòa án tối cao cho phép chính quyền Trump dùng cơ sở dữ liệu liên bang kiểm tra cử tri

Tòa án tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời khôi phục việc sử dụng một cơ sở dữ liệu liên bang để kiểm tra tình trạng công dân của những người có tên trong danh sách đăng ký cử tri, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Trong phán quyết ngày 25/9 với tỷ lệ 6-3 theo lá phiếu của các thẩm phán bảo thủ và cấp tiến, Tòa án tối cao Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm của tòa cấp dưới đối với Bộ An ninh Nội địa (DHS). Lệnh cấm trước đó ngăn DHS mở rộng hệ thống Xác minh Trực tuyến Quyền lợi của Người nước ngoài (SAVE)- một cơ sở dữ liệu có từ năm 1986 nhằm hỗ trợ các tiểu bang rà soát hồ sơ cử tri không phải là công dân Mỹ.

Cơ sở dữ liệu SAVE vốn được thiết kế để xác minh tư cách nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, theo các thay đổi do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra vào năm 2025, hệ thống này được mở rộng cho phép đối chiếu danh sách cử tri với các cơ sở dữ liệu liên bang khác, bao gồm cả hồ sơ An sinh Xã hội, đồng thời cho phép tìm kiếm hàng loạt.

Phán quyết nhận được sự hoan nghênh từ chính quyền Tổng thống Donald Trump như một biện pháp bảo vệ tính minh bạch và toàn vẹn của bầu cử. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc mở rộng hệ thống sẽ giúp phát hiện những người không phải công dân Mỹ có tên trong danh sách cử tri.

Ba thẩm phán phe cấp tiến gồm Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor và Elena Kagan đã phản đối quyết định của đa số. Trong phản biện của mình, Thẩm phán Jackson cảnh báo rằng việc kết nối hồ sơ An sinh Xã hội nhạy cảm với cơ sở dữ liệu nhập cư có thể dựa trên thông tin cũ, gây nguy cơ tước quyền bầu cử hoặc gây khó khăn cho những công dân hợp pháp, đặc biệt là những người mới nhập tịch.

Với phán quyết mới, các bang có thêm khả năng sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang để kiểm tra tình trạng công dân của những người đăng ký bỏ phiếu, nhưng chưa phải phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của toàn bộ hệ thống SAVE, mà chỉ mang tính chất tạm thời trong khi quá trình tranh tụng sẽ tiếp tục diễn ra.

Nhật Lệ