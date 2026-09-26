Các hãng truyền thông lớn tác nghiệp trở lại tại Nhà Trắng

Các hãng truyền thông lớn đã nối lại hoạt động đưa tin về các sự kiện của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, qua đó lần đầu tiên được tiếp cận trực tiếp theo cơ chế nhóm báo chí luân phiên để đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến việc hạn chế quyền tiếp cận của CNN, MS NOW và Politico vẫn đang tiếp diễn.

Ngày 25/9, nhóm phóng viên truyền hình của Nhà Trắng đã phát trực tiếp hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nhà Trắng uống trà trong ngày cuối chuyến thăm, cũng như chuyến tham quan của hai nhà lãnh đạo tại Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ Hiến pháp Mỹ.

Ông Trump cảm ơn các phóng viên: “Chúng tôi đánh giá cao việc đưa tin công bằng. Rất công bằng. Chúng tôi cảm ơn các bạn”.

CNN, ABC, CBS, Fox News và NBC cùng chia sẻ chi phí đưa tin về các hoạt động của tổng thống và luân phiên thực hiện nhiệm vụ đưa tin theo cơ chế nhóm báo chí luân phiên, sau đó cung cấp hình ảnh cho các cơ quan truyền thông khác. Tuy nhiên, trong hai ngày đầu chuyến thăm của ông Tập, các hãng truyền thông khác từ chối bố trí máy quay để thể hiện sự đoàn kết với những hãng bị cấm. Vì vậy, hoạt động đưa tin theo cơ chế nhóm báo chí luân phiên không được triển khai.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã cấm CNN, MS NOW và Politico hoạt động tại khu phức hợp Nhà Trắng, với cáo buộc các cơ quan này đưa tin sai lệch hoặc tiêu cực.

Quyền tiếp cận được khôi phục ngày 24/9, sau khi một thẩm phán liên bang nhận định lệnh cấm nhiều khả năng vi phạm Hiến pháp và yêu cầu chính quyền lập tức khôi phục quyền tiếp cận.

CNN, MS NOW và Politico đã kiện ông Trump cùng các thành viên trong chính quyền, cho rằng lệnh cấm vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, trong đó bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, đồng thời xâm phạm quyền được hưởng quy trình tố tụng hợp pháp.

Dù phán quyết tạm thời đã khôi phục quyền tiếp cận, tòa án chưa giải quyết dứt điểm vụ kiện liên quan đến Tu chính án thứ nhất. CNN, MS NOW và Politico có thời hạn đến ngày 28/9 để đề nghị thẩm phán tiếp tục duy trì quyền tiếp cận trong khi vụ kiện được giải quyết.

Tuy vậy, ngay cả nếu các cơ quan truyền thông giành được lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc Nhà Trắng hạn chế quyền tiếp cận, ông Trump vẫn có thể tiếp tục theo đuổi vụ việc tại các tòa án liên bang.

Thúy Hà