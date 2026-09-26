WHO: Thế giới vẫn dễ tổn thương trước các mối đe dọa y tế mới

Đại dịch COVID-19 đã cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống an ninh y tế toàn cầu, trong khi thế giới vẫn dễ tổn thương trước các mối đe dọa y tế mới. Đây là cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các nước đang thúc đẩy hoàn thiện và triển khai Hiệp định Đại dịch.

Đại dịch COVID-19 được đánh giá là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ, khiến ít nhất 20 triệu người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 10.000 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới. Đại dịch cũng cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phối hợp và quản trị hệ thống y tế toàn cầu để ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Hiệp định Đại dịch được kỳ vọng sẽ giúp các nước phối hợp tốt hơn và cải thiện quản trị hệ thống y tế toàn cầu. Tuy nhiên, thế giới vẫn còn dễ bị tổn thương, trong đó nguy cơ xuất hiện một mầm bệnh đường hô hấp mới là một trong những mối lo ngại lớn.

Các nước thành viên được kêu gọi hoàn tất phụ lục về tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích, đồng thời bắt đầu quá trình phê chuẩn Hiệp định Đại dịch nhằm chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra.

Một vấn đề khác được nhấn mạnh là sự chênh lệch giữa chi tiêu cho an ninh quân sự và đầu tư cho an ninh y tế. Chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm trước được ước tính ở mức 2.700 tỷ USD, trong khi đầu tư nhằm ngăn ngừa và kiểm soát các mối đe dọa từ dịch bệnh chưa được quan tâm tương xứng.

Các chuyên gia cho rằng thế giới chưa rút ra đầy đủ bài học từ COVID-19. Động lực tăng cường chuẩn bị cho đại dịch từng được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời kỳ COVID-19 nhưng đã suy giảm, trong khi tốc độ và quy mô đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu.

Do virus có thể xuất hiện ở một quốc gia và lan sang nơi khác chỉ trong vài giờ, không quốc gia nào có thể tự mình ứng phó hiệu quả. Vì vậy, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ các nước nâng cao năng lực ứng phó từ cấp quốc gia là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho những đại dịch trong tương lai.

Minh Phương