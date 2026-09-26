Mỹ và Australia điều tra linh kiện F-35 tới Hong Kong

Mỹ và Australia đang điều tra vụ một số linh kiện F-35 được vận chuyển từ Australia tới Mỹ nhưng bất ngờ chuyển hướng tới Hong Kong, làm dấy lên câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát chuỗi cung ứng quốc phòng và nguy cơ công nghệ nhạy cảm bị tiếp cận.

Theo Văn phòng Chương trình F-35 thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đã biết về sự cố liên quan đến lô hàng chứa các linh kiện F-35 không còn khả năng sử dụng và đang phối hợp với giới chức Mỹ cùng các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng để thu hồi, điều tra vụ việc và triển khai các biện pháp bảo đảm sự cố tương tự không tái diễn.

Theo truyền thông Mỹ, lô hàng được vận chuyển từ Australia tới Mỹ hồi tháng 5 năm nay, với các bộ phận được cho là gồm vòm buồng lái và cửa khoang vũ khí của một chiếc F-35 thuộc Không quân Hoàng gia Australia. Lô hàng ban đầu được gửi tới Mỹ để kiểm tra, sửa chữa hoặc tiêu hủy. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, hàng hóa đã bất ngờ được chuyển hướng tới Hong Kong.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm tại Quốc hội Mỹ do lo ngại các linh kiện có thể chứa hoặc liên quan đến công nghệ quân sự nhạy cảm. Một số nguồn tin cho biết các bộ phận được đề cập có lớp vật liệu hấp thụ radar, yếu tố góp phần vào khả năng tàng hình của F-35. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc chủ ý chuyển hướng lô hàng hoặc đã tiếp cận công nghệ của máy bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles mới đây cũng đã xác nhận Canberra đang phối hợp với Mỹ và Lockheed Martin, nhà thầu chính của chương trình F-35, để làm rõ sự việc. Ông cho rằng theo thông tin Australia nắm được, các linh kiện liên quan không thuộc nhóm thiết bị nhạy cảm. Lockheed Martin cũng cho biết các bộ phận này không còn khả năng sử dụng và được đánh giá là có nguy cơ thấp nếu bị khai thác.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không nắm được thông tin về vụ việc, còn chính quyền Hong Kong từ chối bình luận về trường hợp cụ thể. Hiện chưa rõ lô hàng được chuyển hướng tới Hong Kong bằng cách nào và ai chịu trách nhiệm về việc này.

Ngọc Liên