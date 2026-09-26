Iraq tìm đường vận chuyển dầu mới sang Châu Âu

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố nước này đang nỗ lực đa dạng hóa các hành lang xuất khẩu dầu mỏ thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Syria, nhằm giảm thiểu rủi ro từ sự gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

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Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York (Mỹ), ngày 25/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi khẳng định Baghdad đặt mục tiêu biến đất nước thành trung tâm sản xuất và vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng gần đây làm gián đoạn các tuyến hàng hải trọng yếu ở vùng Vịnh, đặc biệt là eo biển Hormuz khiến giá năng lượng thế giới biến động mạnh, Thủ tướng Iraq cho biết chính quyền Baghdad đang khẩn trương phát triển các tuyến đường ống và hành lang vận tải mới kết nối với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Syria.

Ông al-Zaidi nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực đa dạng hóa các cảng xuất khẩu dầu mỏ và mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu nối liền Iraq với các quốc gia láng giềng để tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu”

Điểm nhấn trong chiến lược này là dự án “Con đường Phát triển” (Development Road) có quy mô lớn, kết nối cảng chiến lược Grand Faw ở miền Nam Iraq xuyên qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để tới Châu Âu. Nhà lãnh đạo Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng tích cực tham gia đầu tư vào dự án này như một hành lang thương mại - năng lượng thay thế eo biển Hormuz một cách an toàn.

Đề cập đến tình hình an ninh nội địa và đối ngoại, Thủ tướng al-Zaidi tuyên bố việc kết thúc sứ mệnh của liên minh quân sự quốc tế tại Iraq đánh dấu bước chuyển chiến lược của Baghdad sang giai đoạn hợp tác kinh tế và phát triển bền vững với các đối tác.

Ông khẳng định chính phủ Iraq sẽ nắm quyền tuyệt quyết về các vấn đề chiến tranh và hòa bình, đồng thời thắt chặt kiểm soát toàn bộ vũ khí dưới sự quản lý của các thể chế hiến pháp. Nhà nước Iraq cũng đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, cải cách tài chính và tạo môi trường minh bạch để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng Iraq cũng đưa ra thông điệp kêu gọi hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, tình trạng sa mạc hóa và quản lý công bằng nguồn nước liên quốc gia tại khu vực Trung Đông.

Nhật Lệ