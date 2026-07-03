Ba Lan mua thêm 4 máy bay tiếp nhiên liệu Airbus, mở rộng năng lực không quân

Ba Lan dự kiến mua 4 máy bay tiếp nhiên liệu đa năng Airbus A330 MRTT thông qua chương trình vay quốc phòng SAFE của Liên minh châu Âu (EU), qua đó tăng gấp đôi quy mô kế hoạch mua sắm ban đầu nhằm mở rộng tầm hoạt động cho lực lượng không quân.

Ba Lan mua thêm 4 máy bay tiếp nhiên liệu Airbus. Ảnh: Getty Images.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 2/7 cho biết, Warsaw đã hoàn tất đàm phán về thương vụ mua 4 máy bay Airbus A330 MRTT. Theo kế hoạch, số máy bay này sẽ được sản xuất theo thỏa thuận hợp tác với Tây Ban Nha, phù hợp các quy định của chương trình SAFE - cơ chế cung cấp các khoản vay ưu đãi để hỗ trợ các nước thành viên EU tăng cường năng lực quốc phòng.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết, tiến triển trong đàm phán đạt được sau chuyến thăm Tây Ban Nha tuần trước, nơi ông có cuộc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles và lãnh đạo Tập đoàn Airbus. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết, Madrid đã đồng ý chuyển giao cho Ba Lan hai suất sản xuất của Airbus, tạo điều kiện để các máy bay được bàn giao vào năm 2030, thời hạn áp dụng đối với các dự án được tài trợ theo chương trình SAFE.

Máy bay Airbus A330 MRTT đang được nhiều quốc gia châu Âu đưa vào sử dụng. Ảnh: AFP.

Airbus A330 MRTT được phát triển trên nền tảng máy bay chở khách A330, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, vận tải quân sự, sơ tán y tế và hỗ trợ các nhiệm vụ nhân đạo. Việc bổ sung loại máy bay này sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của các tiêm kích F-16 và F-35 trong biên chế không quân Ba Lan thông qua việc mở rộng tầm hoạt động và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Hiện Airbus A330 MRTT đang được nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Anh và Tây Ban Nha, đưa vào sử dụng, đồng thời là phương tiện chủ lực của Hạm đội Máy bay tiếp nhiên liệu - vận tải đa năng của NATO.

Thương vụ trên là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Ba Lan. Kể từ năm 2022, Warsaw đã đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, hướng tới xây dựng một trong những lực lượng vũ trang hiện đại nhất châu Âu. Tháng 5 vừa qua, Ba Lan trở thành quốc gia thành viên EU đầu tiên ký thỏa thuận vay vốn theo chương trình SAFE và được phân bổ 43,7 tỷ euro, mức cao nhất trong quỹ hỗ trợ quốc phòng trị giá 150 tỷ euro của EU.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World.